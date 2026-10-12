La tensión se apoderó del Santiago Bernabéu y de los jugadores del Real Madrid durante uno de los momentos más críticos y tensos de la temporada hasta ahora. En cuestión de instantes, la alegría que provocó el gol de Vinicius ante el Villarreal el pasado sábado se transformó en frustración, después de que el árbitro del encuentro, Isidro Díaz de Mera, anulara el tanto y expulsara al jugador brasileño tras revisar la jugada con el videoarbitraje (VAR).









Tras recibir la tarjeta roja, el jugador del Real Madrid se dirigió de forma airada hacia el árbitro, un incidente que quedó recogido en el acta oficial del partido, según informó el diario catalán Sport.

Díaz de Mera explicó en el acta: "Con el juego detenido, una vez expulsado y antes de abandonar el terreno de juego, Vinicius continuó protestando en voz alta mi decisión y se dirigió hacia mí de forma agresiva, lo que obligó a sus compañeros a intervenir para contenerlo, aunque no pude distinguir palabras concretas".

Aunque el árbitro no pudo distinguir "ninguna palabra concreta" por parte del extremo, las cámaras de la cadena DAZN captaron la escena y revelaron con precisión lo que dijo el internacional brasileño.

En plena revisión de la jugada mediante el videoarbitraje (VAR), el propio Saliba, defensa del Villarreal, utilizó gestos para explicarle a Vinicius que le había tirado del pelo durante la acción, ante lo que Bellingham, que observaba la escena desde atrás, gritó: "¡Eso no es nada!", e instó a la afición del Santiago Bernabéu a presionar al árbitro.

En cuanto el árbitro Díaz de Mera mostró la tarjeta roja, Vinicius estalló de rabia: "¿Roja? ¡No! ¡No!", gritó, y acto seguido se abalanzó hacia el árbitro, de no ser por la intervención de Rüdiger y del resto de sus compañeros para frenarlo.

El jugador brasileño repitió cuatro veces la frase "¿por qué haces esto?", según mostraron las imágenes de DAZN. Y Bellingham, que parecía atónito e incrédulo ante la decisión arbitral, comentó: "Qué fuerte... joder... esto ya no es fútbol. Qué fuerte".

El enfado de Vinicius Junior se prolongó mientras se dirigía al vestuario, hasta el punto de que Endrick tuvo que acompañarlo por el túnel. Durante ese trayecto, el jugador del Real Madrid, dorsal número 7, empujó a un empleado de LaLiga, aunque este último episodio no quedó recogido en el acta del partido.

El brasileño afronta ahora una sanción que, con toda probabilidad, lo dejará fuera de los terrenos de juego al menos dos partidos, ya que se perderá el enfrentamiento ante el Sevilla y el Clásico contra el Barcelona previsto para el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

Se espera que la decisión definitiva se conozca el próximo miércoles, cuando el Comité de Competición anuncie su resolución, aunque se prevé que el Real Madrid presente un recurso contra cualquier medida que pueda adoptarse.



