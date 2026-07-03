El jueves se registró un incidente en el hotel de la selección egipcia en Dallas. Un joven aficionado pidió una foto con el jugador Trezeguet, y la situación se salió de control.

Trezeguet accedió a fotografiarse con un joven aficionado, pero el incidente ocurrió cuando Ibrahim Hassan, segundo entrenador y hermano gemelo del seleccionador Hossam Hassan, se interpuso.

Un agente estadounidense interviene y lo aleja: «¡Atrás!». Hassan se enfada y grita: «¡No me empujes!». Otro miembro del cuerpo técnico le responde: «¿Estás loco?».

Cuando parecía que todo se calmaba, Hassan estalló: «¡Que te jodan!». Intentó lanzarse contra el agente, pero el cuerpo técnico se lo impidió.

No está claro por qué intervino el agente; algunos medios egipcios apuntan a que había mucha gente en el hotel.

En cualquier caso, no es la mejor preparación para Egipto, que hasta ahora ha brillado en el Mundial. El país africano quedó segundo en su grupo y el viernes a las 20:00 h (hora de los Países Bajos) jugará en la ronda de 32 contra Australia.