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Jonathan van Haaster

Traducido por

Un empleado en Egipto, enfadado tras la llamativa intervención de un agente de policía estadounidense: «¡No me presiones!»

Australia vs Egipto
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El jueves se registró un incidente en el hotel de la selección egipcia en Dallas. Un joven aficionado pidió una foto con el jugador Trezeguet, y la situación se salió de control.

Trezeguet accedió a fotografiarse con un joven aficionado, pero el incidente ocurrió cuando Ibrahim Hassan, segundo entrenador y hermano gemelo del seleccionador Hossam Hassan, se interpuso.

Un agente estadounidense interviene y lo aleja: «¡Atrás!». Hassan se enfada y grita: «¡No me empujes!». Otro miembro del cuerpo técnico le responde: «¿Estás loco?».

Cuando parecía que todo se calmaba, Hassan estalló: «¡Que te jodan!». Intentó lanzarse contra el agente, pero el cuerpo técnico se lo impidió.

No está claro por qué intervino el agente; algunos medios egipcios apuntan a que había mucha gente en el hotel.

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En cualquier caso, no es la mejor preparación para Egipto, que hasta ahora ha brillado en el Mundial. El país africano quedó segundo en su grupo y el viernes a las 20:00 h (hora de los Países Bajos) jugará en la ronda de 32 contra Australia.

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