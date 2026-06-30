Un emotivo mensaje del seleccionador de Costa de Marfil tras la eliminación: «Esta generación volverá más fuerte»

El seleccionador de Costa de Marfil, Émers Faye, se mostró sereno tras la derrota 1-2 ante Noruega en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

En declaraciones a «beIN Sports», recogidas por «Foot Mercato», afirmó que sus jugadores se vaciaron hasta el final. Y comenzó señalando la falta de puntería: «Así es el fútbol: cuando tienes ocasiones claras, debes marcarlas. Por desgracia, encajamos el gol decisivo en los últimos minutos. Los jugadores lo dieron todo, pero nos enfrentamos a un rival valiente que defendió su ventaja hasta el final».

El técnico marfileño añadió que competir al máximo nivel requiere una concentración excepcional: «En este nivel, los detalles marcan la diferencia. No debemos olvidar que es la primera Copa del Mundo para esta generación; han crecido y aprendido lecciones valiosas, y volveremos más fuertes».

Concluyó expresando su orgullo por el equipo y asegurando que seguirán trabajando para el futuro.