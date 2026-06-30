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Cote D'Ivoire Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Un emotivo mensaje del seleccionador de Costa de Marfil tras la eliminación: «Esta generación volverá más fuerte»

Ivory Coast vs Noruega
Ivory Coast
Noruega
World Cup
Côte d’Ivoire
Noruega
EE. UU.

Tras perder contra Noruega, el seleccionador de Costa de Marfil explica por qué fueron eliminados.

El seleccionador de Costa de Marfil, Émers Faye, se mostró sereno tras la derrota 1-2 ante Noruega en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026.

En declaraciones a «beIN Sports», recogidas por «Foot Mercato», afirmó que sus jugadores se vaciaron hasta el final. Y comenzó señalando la falta de puntería: «Así es el fútbol: cuando tienes ocasiones claras, debes marcarlas. Por desgracia, encajamos el gol decisivo en los últimos minutos. Los jugadores lo dieron todo, pero nos enfrentamos a un rival valiente que defendió su ventaja hasta el final».

El técnico marfileño añadió que competir al máximo nivel requiere una concentración excepcional: «En este nivel, los detalles marcan la diferencia. No debemos olvidar que es la primera Copa del Mundo para esta generación; han crecido y aprendido lecciones valiosas, y volveremos más fuertes».

Concluyó expresando su orgullo por el equipo y asegurando que seguirán trabajando para el futuro.

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