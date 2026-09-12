El FC Twente hizo los deberes este sábado en la Eredivisie VriendenLoterij. En De Grolsch Veste, el equipo del entrenador John van den Brom fue demasiado fuerte para el ADO Den Haag con un 2-0, gracias a los goles de Wout Weghorst y Robin Pröpper.

Ya de antemano era un duelo especial para los Tukkers. El club, fundado en 1965, disputó su partido número 2000 en la Eredivisie. Lo hizo ante el ADO, que esta temporada todavía no había logrado ganar.

El Twente quería convertir este partido de aniversario en una fiesta, y el conjunto local salió lanzado. Así, Sondre Ørjasæter estrelló un balón en el poste y Weghorst vio cómo el portero del ADO, Kylian Nikiema, detenía su cabezazo.

A medida que avanzaba la primera parte, el Twente fue perdiendo algo de iniciativa. Eso generó ocasiones en el otro lado del campo, para el ADO. Sin embargo, Lars Unnerstall tuvo respuesta para los intentos de Juho Kilo y Evan Rottier.

A los quince minutos del inicio de la segunda mitad, el Twente tuvo una ocasión inmejorable para abrir el marcador. Othniël Raterink cometió una falta sobre Daouda Weidmann, por lo que el Twente dispuso de un penalti. El miércoles, ante el Telstar, Weghorst había fallado desde los once metros. Pero contra el ADO no erró: 1-0. Celebró el gol visiblemente emocionado con la afición del Twente.

También después fue el Twente el que llevó la voz cantante. El suplente Filip Thorvaldsen y Weghorst volvieron a fallar, pero un certero cabezazo de Pröpper a la salida de un córner puso el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, el Twente es provisionalmente tercero en la Eredivisie, con trece puntos en seis partidos. El ADO, que solo tiene un punto, es colista.