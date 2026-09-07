En una noche que quedará grabada en su memoria para siempre, la joven estrella egipcia Hamza Abdelkarim se prepara para escribir un nuevo capítulo de su brillante trayectoria con la camiseta del Barcelona, cuando dispute su primer partido en la Liga de Campeones de Europa ante el Feyenoord en el estadio Spotify Camp Nou el próximo miércoles.

Hamza Abdelkarim (18 años) tendrá una cita con un momento excepcional, ya que él y su compañero, el centrocampista Bryan Fariñas (20 años), serán los dos únicos jugadores disponibles en la plantilla del primer equipo que nunca han participado en la competición europea de clubes más importante, y lucirán un emblema especial y novedoso en este partido.

La Liga de Campeones de Europa presencia esta temporada la primera aparición de lo que se conoce como "el parche de debut", una nueva iniciativa conmemorativa lanzada por la Unión Europea de Fútbol "UEFA" en colaboración con la Unión Europea de Fútbol 3 (UC3) y la empresa internacional Topps, para homenajear a los jugadores que disputan su primer partido en la competición.

Este emblema estará vigente únicamente cuando el jugador participe por primera vez sobre el terreno de juego, aunque su ingreso sea como suplente, y se integrará en el famoso emblema del balón de estrellas de la Liga de Campeones situado en la manga de la camiseta.

Hamza, inscrito en la primera lista del equipo europeo, y Fariñas, inscrito en la segunda lista como jugador de la academia juvenil, lucirán este distintivo parche en el enfrentamiento ante el Feyenoord.

La historia no termina en Hamza y Fariñas, pues hay otros nombres en el Barcelona que podrían lucir el mismo parche esta temporada, ya que los jugadores actualmente lesionados Jesse Bicewou, inscrito en la lista A, e Ibrahima Toncara participaron en la sesión fotográfica especial de la UEFA, y podrían tener la oportunidad más adelante, además de otros egresados de la academia como Jordi Bisquer y los porteros Eder Aller e Iker Rodríguez en caso de ser convocados.

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Este emblema tiene un valor conmemorativo incalculable, pues cuando el jugador disputa su primer partido, el parche azul que lo distingue se retira de la camiseta que llevó en el encuentro y se documenta con precisión, luego se sella herméticamente y se acompaña de un certificado de autenticidad antes de entregarse a la empresa Topps, que lo integra en una tarjeta conmemorativa única firmada por el propio jugador, para convertirse en una pieza rara para los coleccionistas de todo el mundo, y en la primera tarjeta de la estrella egipcia Hamza Abdelkarim en el registro de la Liga de Campeones de Europa.