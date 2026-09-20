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Traducido por

Un egipcio, un marroquí y una estrella del Al Hilal en el once de la primera jornada de la Élite de Asia

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Liga de Campeones
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
R. Rabia
H. Rahimi
Rúben Neves
Arabia Saudita
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Marruecos
Portugal

Estrellas de la jornada inaugural de la fase de liga en la Champions League

La Confederación Asiática de Fútbol anunció este domingo la formación oficial de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

La formación contó con la presencia de un dúo árabe del club emiratí Al Ain: el egipcio Ramy Rabia y el marroquí Soufiane Rahimi, tras su contribución efectiva en la gran victoria por cuatro goles a cero ante el Al Nassr saudí.

Rabia fue uno de los factores de la solidez de la defensa emiratí frente al Al Nassr, mientras que Soufiane Rahimi marcó dos goles, frente a un gol de su hermano Sofiane, y Giakoumakis completó el póker en la portería de Al Alami.

Asimismo, el club Al Hilal saudí reservó su lugar en la formación de la primera jornada a través de su brillante estrella, el portugués Rúben Neves, que marcó de penalti en la victoria por 2-1 sobre el Al Gharafa catarí.

La formación de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Asia de la Élite 2026-2027 quedó de la siguiente manera: 

Portería: Vladimir Nazarov (Pakhtakor).

Defensa: Kofi Kwao (Neftçi), Ramy Rabia (Al Ain), Jang Hyun-soo (Al Gharafa), Lee Myung-jae (Daejeon Citizen).

Centro del campo: Soufiane Rahimi (Al Ain), Takashi Usami (Gamba Osaka), Rúben Neves (Al Hilal), Prince Ampem (Shanghai Port).

Ataque: Aleksandar Cavric (Kashima Antlers), Njiva Rakotoharimalala (Ratchaburi).



En la clasificación de los equipos de Asia Occidental, el club emiratí Al Ain (3 puntos) lidera tras la primera jornada por diferencia de goles sobre el Esteghlal de Teherán, el Al Hilal saudí, el Al Qadisiyah saudí, el Neftçi tayiko y el Shabab Al Ahli Dubái emiratí.

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