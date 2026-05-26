Holanda será campeona del mundo, según Joachim Klement, el economista alemán que acertó los últimos tres ganadores. Así lo explica a la BBC.

Klement, estratega de un banco de inversión británico, creó un modelo con el que ha acertado los últimos tres campeones. «Como he acertado tres veces seguidas, la gente cree que este modelo es imbatible», explica.

«Empecé como un guiño a la soberbia de los economistas que creen poder adivinar lo inadivinable, pero ahora parece que la suerte me haya convertido en un gurú», añade entre risas.

El modelo se basa en población, riqueza, clima y ranking de la FIFA. «El otro 50 % es suerte; muchos factores en un partido son impredecibles», reconoce.

En su pronóstico actual, Holanda supera el grupo con Japón, Suecia y Túnez, luego vence a Marruecos y en octavos elimina a Canadá.

En cuartos vencería a Francia gracias a un autogol; en semis eliminaría a España en penaltis y, en la final, a Portugal.

Pese a su reciente éxito, Klement se muestra cauteloso: «Algunos compañeros han apostado por Holanda tras leer el estudio. Si Holanda queda eliminada, quizá tenga que trabajar desde casa al día siguiente», concluye.