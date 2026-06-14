Un duro revés para el Real Madrid y el Barcelona en el mercado de fichajes

El Manchester City está a punto de renovar el contrato del defensa croata Josko Gvardiol hasta 2031 con un notable aumento salarial.

Esto supone un duro revés para Real Madrid y Barcelona, que habían intensificado su interés en las últimas semanas. El club inglés da el acuerdo por cerrado a falta del visto bueno final.

Según Fabrizio Romano, el City es optimista tras semanas de conversaciones y haber pagado unos 90 millones de euros al Leipzig, lo que lo convierte en el defensa más caro de la historia. mientras que la emisora catalana «Cope» confirmó hace unos días el interés del Barcelona por el jugador.

Un golpe para el Real Madrid

Un golpe duro para el Real Madrid, que lo veía como prioridad para su defensa. cualidades que reúne el jugador croata, cuya versatilidad, fuerza y capacidad de distribución lo consolidan como uno de los mejores defensas de Europa.