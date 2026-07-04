«Un duro golpe para nosotros»... Francia lamenta la pérdida de Bouadi y revela el motivo por el que este eligió Marruecos

La Federación Francesa de Fútbol explicó por qué el joven centrocampista Ayoub Bouadi, pese a haber pasado por todas las categorías de base de Francia, optó por representar a Marruecos.

Bouadi (18 años) se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos del torneo, tras llamar la atención desde su primer partido contra Brasil y ofrecer un rendimiento excepcional en el centro del campo de la selección marroquí, tras su decisión, el pasado mes de mayo, de representar a Marruecos a nivel internacional.

En declaraciones a The Athletic, el director técnico de la Federación Francesa, Hubert Fournier, reconoció que Bouadi era uno de los talentos que Francia seguía de cerca.

«Bouadi es un talento excepcional en su categoría y conocemos bien sus capacidades. Su pérdida es un golpe duro para la Federación Francesa, pero al fin y al cabo la decisión fue personal», añadió.

Fournier recordó que el jugador había pasado por todas las categorías inferiores de Francia, permaneció un año y medio en la sub-21 y estaba en la prelista de la absoluta, pero el cuerpo técnico no lo consideró aún para el Mundial.

Didier Deschamps lo consideró «aún no preparado» por la fuerte competencia en «Les Bleus», lo que permitió a Marruecos incorporarlo.

Fournier añadió: «Al acercarse el Mundial, Deschamps decidió no convocarlo, mientras que Marruecos le brindó la oportunidad de participar en el torneo. Entiendo su punto de vista y su decisión».

Bouadi disputó 8 partidos con la sub-16, 5 con la sub-17, 3 con la sub-18, 1 con la sub-20 y 10 con la sub-21 entre noviembre de 2024 y marzo de 2026.

Al anunciar su decisión de representar a Marruecos, el jugador afirmó que esta decisión no resta valor al orgullo que siente por el tiempo que pasó con las selecciones francesas, y declaró: «Estoy orgulloso de haber vestido la camiseta de Francia en las categorías juveniles, y siempre seguiré estando orgulloso de mi doble identidad cultural y de mis raíces».

Según The Athletic, la Federación Marroquí hizo grandes esfuerzos para convencerlo, reuniéndose con él y con su familia hasta que tomó la decisión final antes del Mundial.

En un principio el jugador se inclinaba por Francia e incluso habló con Zinedine Zidane, entonces candidato a suceder a Deschamps, pero el técnico le aclaró que no podía garantizarle un lugar en la absoluta, lo que inclinó su decisión hacia Marruecos.