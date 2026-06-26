Un duro golpe para Inglaterra: la lesión afecta al «hombre de cristal»

La selección inglesa sufre un golpe antes de cerrar la fase de grupos del Mundial: el lateral derecho Reece James, del Chelsea, se pierde el partido de hoy contra Panamá por una lesión en los tendones de la rodilla, lo que pone en duda su presencia en los octavos de final del miércoles en Atlanta.

Según «The Sun», el jugador de 26 años sigue un programa de rehabilitación en Kansas tras sentir dolor recurrente en los tendones, y ya ha faltado dos días a los entrenamientos.

James arrastra un historial de lesiones que ya le privó del Mundial de Catar 2022 y la Eurocopa 2024.

Aunque jugó los dos primeros partidos del torneo, ante Croacia y Ghana, esta lesión reaviva las dudas sobre su estado de forma, especialmente porque solo ha disputado 26 encuentros con la absoluta desde su debut.

El técnico Thomas Tuchel se enfrenta a Tuchel baraja a Djed Spence o Jarell Quansah tras la baja de Tino Livramento y la incorporación de Trevoh Chalobah, lo que ha sorprendido a la afición por la ausencia de Trent Alexander-Arnold.

Declan Rice se entrenó hoy pese a molestias en isquiotibiales, espalda y un pequeño desgarro en el muslo, aunque Tuchel baraja darle descanso para evitar una suspensión por tarjetas.

Elliot Anderson arrastra pequeñas molestias, aunque podría ser titular ante Panamá.