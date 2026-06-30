Un duro golpe para el Manchester United... El Tottenham cierra el fichaje más caro de su historia

El Tottenham fichará a Matheus Fernandes, centrocampista del West Ham, por 85 millones de libras, superando la oferta del Manchester United.

Según «Sky Sports», el jugador de 21 años se prepara para los reconocimientos médicos antes de su traslado al norte de Londres. De confirmarse, superará el récord del fichaje más caro del club, que era de 65 millones por el delantero Dominic Solanke, procedente del Bournemouth en agosto de 2024.

El Manchester United lo había buscado con ahínco, pero retiró su oferta por motivos financieros y por dudas sobre la voluntad del jugador.

Para el West Ham, Fernández fue uno de los mejores jóvenes de la Premier la pasada temporada y tiene el potencial para llegar al nivel de Declan Rice, vendido al Arsenal por 105 millones en 2023.

Las cifras del mercado de fichajes de centrocampistas en la Premier League siguen batiendo récords. tras la sorpresa del Manchester City al fichar a Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, por 116 millones de libras (el tercer fichaje más caro de la historia, solo por detrás de Mbappé y Neymar), ahora el Tottenham Hotspur hace historia al cerrar el fichaje del portugués.

El exjugador del Sporting de Lisboa solo permaneció una temporada en el West Ham United; los «Hammers» lo ficharon el verano pasado por 44 millones de euros, pero el descenso del equipo a la Championship aceleró su marcha.

El Tottenham, bajo la dirección de Roberto De Zerbi, busca un equipo competitivo y no duda en pagar grandes sumas para lograrlo. Tras fichajes defensivos más económicos, como los de Andrew Robertson y Marcos Senesi, luego desembolsaron 60 millones de euros por el defensa holandés Jan-Paul van Hekke, del Brighton, y cerraron con el fichaje récord de Fernández, que reportará enormes beneficios al West Ham.