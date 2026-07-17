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Un duro golpe para el Barcelona: el Real Madrid anuncia oficialmente un nuevo fichaje

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En un comunicado oficial

El Real Madrid Baloncesto anunció el viernes el fichaje del alero francés Timothée Lofau-Cabarrot (31 años, 1,98 metros) por dos temporadas, tras acordar la compensación con el Baskonia. La operación frustra al Barcelona, que también lo buscaba.

Según el diario español «AS», el Real Madrid alcanzó un acuerdo preliminar con el jugador el 5 de julio, pero la operación se paralizó a la espera de negociar con el Baskonia, que tenía derecho de tanteo tras la finalización de su contrato el 30 de junio. Finalmente, ambas entidades alcanzaron un acuerdo en tiempo récord.

El club blanco se hace así con el máximo anotador de la Liga Española de Baloncesto (Liga Indesa) del curso pasado, integrante del mejor quinteto de la competición, cuarto en la votación al MVP y uno de los máximos anotadores de la Euroliga, con 18,1 puntos por partido en la Liga y 18,2 en la Euroliga.

En la última final de la Copa del Rey frente al Real Madrid, el francés anotó 28 puntos en 28 minutos, actuación que aceleró su fichaje.

Es el segundo fichaje tras el de Jaime Pradella, y refleja la ambición del club bajo la dirección de Pedro Martínez.

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En sus primeras palabras, Cabarrot afirmó: «He elegido el Real Madrid porque es uno de los clubes más grandes del mundo; quería quedarme en España y, ahora que estoy en mi mejor momento, quiero ganar todo lo posible».

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