Un duro golpe para Deschamps: la estrella de Francia se pierde el partido contra Paraguay

Francia sufrió un golpe a pocas horas de enfrentar a Paraguay en los octavos del Mundial 2026: Aurélien Chouaméni se lesionó el muslo y será reemplazado por Manu Koné.
Según RMC, el mediocampista sintió dolor en el muslo durante el entrenamiento del viernes y quedó descartado para el encuentro de hoy en Filadelfia.
Se espera que esté fuera unos cuatro días y, si todo va bien, podría regresar en cuartos de final el 9 de julio, siempre que Francia se clasifique.
El cuerpo técnico, liderado por Didier Deschamps, seguirá de cerca su evolución, y todo indica que Mano Kone le reemplazará en el centro del campo.
La probable alineación gala sería la siguiente:
Portero: Maignan
Defensa: Kondé, Upamecano, Saliba, Deny.
Centrocampo: Koné, Rabiot, Oulissi
Delanteros: Dembélé, Barkola y Mbappé.