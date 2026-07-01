Un duro golpe para Ancelotti: la estrella brasileña se despide del Mundial

La selección de Brasil sufrió lesiones que podrían afectar su rendimiento en el resto del Mundial 2026.

Los «bailarines de la samba» avanzaron a octavos tras superar a Japón en la ronda de 32 y ahora están a cuatro triunfos de la gloria.

Sin embargo, probablemente deba avanzar sin el centrocampista Lucas Paquetá, quien sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante la victoria 2-1 sobre Japón el lunes.

El jugador, de 28 años, sintió molestias en la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que salir en la primera parte, reemplazado por Endrick.

La CBF informó: «Paquetá se sometió el martes a pruebas que confirmaron una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. Recibirá tratamiento intensivo con el objetivo de recuperarse cuanto antes».

Aunque el comunicado no fijó plazos, el diario Mirror, citando a ESPN Brasil, asegura que Paquetá se pierde casi seguro el resto del torneo.

Brasil jugará los octavos contra Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, mismo escenario de la final del 19 de julio.

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