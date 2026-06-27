Un duro golpe: la estrella de España se queda fuera del Mundial

La selección española sufrió un golpe duro tras la lesión de Yeremi Pino, quien podría tener una fractura en la clavícula izquierda. El extremo se lastimó en los últimos minutos del partido contra Uruguay, en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y podría quedarse fuera del torneo.

El seleccionador, Luis de la Fuente, declaró a DAZN tras el partido: «Lo que ha hecho ha sido heroico; es posible que se haya fracturado la clavícula. Está sufriendo mucho y mañana domingo se someterá a pruebas para determinar la gravedad de la lesión».

En la rueda de prensa añadió: «Es una lesión que podría dejarlo fuera del Mundial… Ya veremos».

La lesión ocurrió en los últimos instantes del partido, cuando Pino cayó al suelo con fuerte dolor en el hombro izquierdo y permaneció tendido varios minutos antes de levantarse, negándose a salir para no dejar a su equipo con diez.

Cambió su posición con Ferran Torres y pasó a la punta del ataque pese a que era evidente que estaba sufriendo, una imagen que impresionó a la afición y al cuerpo técnico.

De la Fuente también confirmó que Nico Williams arrastraba molestias musculares por el esfuerzo y que, tras mejorar, sufrió un pequeño retroceso al final de la fase de grupos. «Lo que más nos preocupa es el estado de Yeremi».

Benno se someterá a pruebas médicas el domingo 28 de junio para confirmar el diagnóstico y el tiempo de recuperación, con el riesgo de que su Mundial termine antes de tiempo, justo cuando España se prepara para su debut en los dieciseisavos de final.