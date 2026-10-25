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En directoEntradas
US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Un doblete devuelve el pulso a la Juventus: la Vecchia Signora sale del túnel de los tropiezos

Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus
Serie A
Italia

De la caída de la Lazio a la alegría del Lecce

La Juventus puso fin a sus últimos tropiezos y recuperó la senda de las victorias en la Serie A, tras lograr un importante triunfo sobre su anfitrión, el Lecce, por (2-0), en el partido que los enfrentó la tarde de este domingo en el estadio Via del Mare, dentro de la octava jornada del Calcio.

La Juventus afrontó el duelo en busca de recuperar el equilibrio y de reconciliarse con su afición, tras la dura derrota ante la Lazio en la Serie A y el empate frente al Rennes en la Europa League, de modo que el equipo logró superar su bache y salir con los tres puntos.

El estadounidense Weston McKennie abrió el marcador para la Juventus en el minuto 30, dando a su equipo la ventaja en la primera parte, antes de que Douglas Luiz Soares ampliara la renta de los bianconeri con el segundo gol en el minuto 41, otorgando a su equipo una cómoda ventaja antes del final de la primera mitad.

En la segunda parte, la Juventus mantuvo su ventaja para decantar el duelo a su favor y cosechar tres valiosos puntos, en un paso que da al equipo un importante impulso anímico para recuperar su posición entre los aspirantes en la carrera de la Serie A.

Con esta victoria, la Juventus, dirigida por su entrenador Luciano Spalletti, elevó su cuenta a 14 puntos, ascendiendo al séptimo puesto en la tabla de clasificación del Calcio, mientras que el Lecce se quedó estancado en 9 puntos en la duodécima posición.

El triunfo representa un impulso importante para la Juventus de cara a recuperar la confianza y corregir el rumbo, en medio del empeño del equipo por acercarse a los puestos de cabeza y competir con fuerza en las próximas jornadas.





#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
8440147+716
D
W
D
W
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8125916-75
D
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso


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