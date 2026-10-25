Un doblete devuelve el pulso a la Juventus: la Vecchia Signora sale del túnel de los tropiezos

La Juventus puso fin a sus últimos tropiezos y recuperó la senda de las victorias en la Serie A, tras lograr un importante triunfo sobre su anfitrión, el Lecce, por (2-0), en el partido que los enfrentó la tarde de este domingo en el estadio Via del Mare, dentro de la octava jornada del Calcio.

La Juventus afrontó el duelo en busca de recuperar el equilibrio y de reconciliarse con su afición, tras la dura derrota ante la Lazio en la Serie A y el empate frente al Rennes en la Europa League, de modo que el equipo logró superar su bache y salir con los tres puntos.

El estadounidense Weston McKennie abrió el marcador para la Juventus en el minuto 30, dando a su equipo la ventaja en la primera parte, antes de que Douglas Luiz Soares ampliara la renta de los bianconeri con el segundo gol en el minuto 41, otorgando a su equipo una cómoda ventaja antes del final de la primera mitad.

En la segunda parte, la Juventus mantuvo su ventaja para decantar el duelo a su favor y cosechar tres valiosos puntos, en un paso que da al equipo un importante impulso anímico para recuperar su posición entre los aspirantes en la carrera de la Serie A.

Con esta victoria, la Juventus, dirigida por su entrenador Luciano Spalletti, elevó su cuenta a 14 puntos, ascendiendo al séptimo puesto en la tabla de clasificación del Calcio, mientras que el Lecce se quedó estancado en 9 puntos en la duodécima posición.

El triunfo representa un impulso importante para la Juventus de cara a recuperar la confianza y corregir el rumbo, en medio del empeño del equipo por acercarse a los puestos de cabeza y competir con fuerza en las próximas jornadas.



















