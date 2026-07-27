El Wydad está cerca de anunciar dos fichajes destacados durante el actual mercado de fichajes de verano, en un movimiento que busca recuperar elementos con gran experiencia dentro del equipo, dentro del proyecto de reconstrucción del grupo de cara a la nueva temporada.

El portal "Le Site Info Sport" marroquí señaló que la dirección del Wydad ha llegado a un acuerdo definitivo con Yahya Jabrane y Ayman El Hassouni, como paso previo a su regreso a las filas del equipo durante el mercado veraniego en curso.

El informe aclaró que todos los detalles del acuerdo entre las dos partes ya han quedado cerrados, y solo resta el anuncio oficial de ambos fichajes.

La misma fuente indicó que el presidente del club, Brahim El Aâssri, en coordinación con el coordinador deportivo Salahdine Saidi, tomó la decisión de reincorporar a los jugadores a las filas del Wydad, en el marco de un plan que busca reconstruir el equipo y recuperar su personalidad competitiva.

Esta orientación llega en vista del prestigio del que gozan Jabrane y El Hassouni, tras haber sido dos de los elementos más destacados de la generación dorada que llevó al Wydad a lograr numerosos títulos bajo la dirección del entrenador Walid Regragui.

Brahim El Aâssri logró alcanzar un acuerdo con el dúo formado por Yahya Jabrane y Ayman El Hassouni para regresar a las filas del equipo en dos fichajes como agentes libres, en virtud de un contrato que se extiende por una temporada, con opción a renovar por una campaña adicional.

La fuente añadió que los jugadores mostraron su plena disposición a liderar la nueva etapa dentro del Wydad y a contribuir a devolver al equipo al primer plano de la competición, tras la decepcionante temporada que el "Rojo" concluyó en el quinto puesto, en uno de sus peores resultados de los últimos años.

Se espera que el Wydad anuncie oficialmente el regreso de Yahya Jabrane y Ayman El Hassouni en los próximos días, en dos fichajes como agentes libres, después de finalizar el vínculo de cada jugador con su club anterior, para que el dúo comience un nuevo capítulo con la camiseta del equipo rojo.