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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un doble revés amenaza las aspiraciones de España en el Mundial

Uruguay vs España
Uruguay
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N. Williams
Y. Pino
Uruguay
España
México

Un dolor para mí, La Fuente

La selección española sufrió un duro golpe con las lesiones de Nico Williams y Jérémy Pino ante Uruguay en la última jornada del grupo del Mundial 2026. «La Roja» podría quedarse sin ellos por la excesiva dureza de «La Celeste».».

Las pruebas médicas revelaron que Pino sufre un esguince en la articulación esternoclavicular, sin fractura de la clavícula, tras ser pisado por Brian Rodríguez en el minuto 87. mientras que Williams sufrió una distensión muscular en el aductor derecho tras una entrada violenta, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego cojeando de forma evidente.

Según «Marca», su regreso dependerá de la evolución, aunque resulta poco probable que jueguen en la siguiente ronda.

Pino, del Gran Canaria, salió con el brazo colgando tras aguantar el dolor todo el partido, mientras que Nico Williams, estrella del Athletic, mostraba una evidente tristeza, consciente de la gravedad del percance y su posible impacto en su participación en el torneo.

Estas lesiones se suman a la dureza excesiva de los uruguayos, que provocó la expulsión de Canopio y altercados en los banquillos, afectando las aspiraciones de España.

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Luis de la Fuente busca ya reemplazos para Williams y Pino, claves por su velocidad y habilidad, de cara a los octavos de final.

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