La derrota de Croacia ante Inglaterra recuerda otra más dolorosa en el Mundial.

Ayer, en el debut del último grupo del Mundial 2026, Croacia perdía 2-4 ante Inglaterra.

A pesar de su gran primera parte con dos goles, el equipo de Luka Modrić se derrumbó en la segunda.

Según «Stats Foot», es solo la segunda vez que Croacia recibe cuatro goles en un partido mundialista.

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La primera ocasión fue en la final de 2018, cuando sucumbió por el mismo marcador.

Además, es la primera vez que Croacia pierde en la fase de grupos desde 2014, cuando cayó ante México.