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El director deportivo del Como, Carlalberto Ludi, se ha pronunciado sobre los crecientes rumores acerca de la posibilidad de que el Real Madrid ejerza las cláusulas de recompra de Nico Paz y Jacobo Ramon. Las dos antiguas promesas de La Fábrica se han convertido en piezas clave del equipo italiano, lo que ha despertado entre los aficionados del Como el temor a que su regreso al Santiago Bernabéu esté cerca.

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El Madrid vigila de cerca a las jóvenes promesas del Como

El gigante español sigue muy de cerca a Paz y Ramon, dos de los canteranos más prometedores que han salido de Valdebebas en los últimos años. Ambos se han consolidado como piezas fundamentales del proyecto italiano y están progresando bajo la dirección del cuerpo técnico en la Serie A. Mientras que el club conserva el 50 % de los derechos de Ramon y una opción de recompra específica, el acuerdo por Paz se estructuró de otra manera el verano pasado. Pese a su traspaso oficial a Italia, el centrocampista argentino sigue vinculado al Bernabeu mediante una cláusula que permite al Real Madrid recuperarlo por una cantidad predeterminada. Este acuerdo ha suscitado, como era de esperar, constantes preguntas sobre el futuro a largo plazo de ambos en Lombardía, especialmente a medida que aumenta su cotización individual en el panorama europeo.

Al abordar los rumores que rodean a sus jugadores, Ludi reconoció que estos vínculos con otros clubes son inevitables. «Tengo que ponerme en el lugar de los aficionados del Como, porque en noviembre y en marzo siempre se empieza a hablar de la venta de jugadores por el interés de otros equipos», explicó Ludi en una entrevista con Radio Radio Lo Sport, según recoge Defensa Central. «Ya sea por especulaciones periodísticas o por otros motivos, parece que el Madrid siempre está dispuesto a recuperar a todos sus jugadores. Este año se empieza a hablar de Jacobo Ramon, pero en las dos próximas temporadas seguramente le tocará a Nico Paz».

Las claves del acuerdo por Nico Paz

Los detalles económicos del traspaso de Paz han dado mucho que hablar, y el club italiano insiste en que, por ahora, es el propietario de la totalidad de sus derechos. Ludi aclaró que, técnicamente, el centrocampista pertenece de forma permanente al equipo de la Serie A, aunque la presencia del Real Madrid pesa en el contrato. El objetivo del Como es disfrutar de la calidad del jugador mientras permanezca en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, sin perder de vista que una salida lucrativa podría acabar beneficiando a las arcas del club.

Ludi dio más detalles sobre el contrato y la buena relación entre las dos instituciones históricas. «La verdad es que hicimos una buena operación el verano pasado, porque ahora Nico Paz es jugador del Como al 100 %», añadió el directivo. «Dicho esto, el Real Madrid tiene una opción de recompra hasta una fecha determinada durante el mercado de fichajes, como es habitual. En ese caso, sería una venta que respaldaría nuestro trabajo y sería importante para el club. Ya llegará el momento de gestionar la situación como siempre hemos hecho en los últimos años. Tenemos una relación fantástica con el Real Madrid, pero ahora mismo tenemos que disfrutar del futbolista, que es un campeón».

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Los planes para volver al Bernabeu

Las especulaciones en España apuntan a que la decisión de que Paz regrese al que fue su club está ya prácticamente tomada, con un posible traspaso al término de un ciclo de desarrollo de tres años. El joven mediapunta eligió marcharse a Italia para asegurarse minutos de forma regular y liderar un proyecto en la máxima categoría, una oportunidad que no habría tenido en un centro del campo tan poblado como el de la plantilla de Jose Mourinho. Hasta ahora, la apuesta ha dado sus frutos: Paz se ha convertido en uno de los jugadores creativos más ilusionantes de la competición.

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El camino para Jacobo Ramon parece aún más sencillo, ya que el defensa podría regresar por menos de 9 millones de euros. La inversión necesaria para recuperar a Paz sería considerablemente mayor, aunque el coste neto para el Madrid se vería reducido por la cantidad que recibió inicialmente por su traspaso. Los rumores apuntan a una cifra de recompra de 80 millones de euros, pero, dado que el Como pagó 60 millones el verano pasado, el desembolso efectivo del Real Madrid para volver a contar con él se acercaría a los 20 millones de euros.

Desarrollo y visión a largo plazo

Para Paz, la prioridad sigue siendo crecer sobre el terreno de juego, no los titulares de los periódicos. Su padre, Pablo Paz, señaló recientemente que, aunque el club valoraba mucho a su hijo, ambas partes coincidieron en que una etapa en Italia era la mejor decisión para su progresión profesional. Este paso atrás para alejarse de los focos del Bernabeu le ha permitido madurar lejos de la presión de la capital española y convertirse en un líder de un Como que está rindiendo por encima de lo esperado.

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A medida que se acerque el mercado de invierno, los rumores sobre el Madrid probablemente se intensificarán, especialmente si Paz sigue dominando partidos con su calidad técnica. Por ahora, el Como mantiene la atención puesta en sus objetivos ligueros y espera que el «campeón» de su plantilla lo conduzca al éxito antes de que el atractivo de la camiseta blanca sea imposible de ignorar.