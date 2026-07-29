Un diario catalán descarta a Hamza Abdelkarim de los planes del Barcelona

Un diario catalán ha descartado al egipcio Hamza Abdelkarim, delantero del Barcelona, de los planes del entrenador alemán Hansi Flick para la próxima temporada.

Abdelkarim se incorporó a las filas del Barcelona durante el actual mercado de fichajes veraniego, procedente del Al Ahly egipcio, tras una exitosa etapa de cesión con el filial que se prolongó a lo largo de la segunda mitad de la temporada pasada.

Y a pesar de haber viajado entre los 30 jugadores para participar con el Barcelona en la concentración de pretemporada en Inglaterra, de cara a las competiciones de la nueva temporada futbolística, el diario catalán "Mundo Deportivo" lo apartó de las alternativas disponibles para el equipo en el ataque.

En medio de los rumores sobre el deseo del Barcelona de fichar al francés Eli Kroupi, del Bournemouth, como nuevo delantero, en caso de fracasar el fichaje del argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, el diario reveló algunas de las opciones en las que podría apoyarse Flick.

"Mundo Deportivo" señaló que el entrenador alemán podría contar con su compatriota Karim Adeyemi, el recién llegado del Borussia Dortmund, como delantero puro, o con el español Ferran Torres, o con su compatriota Dani Olmo, o incluso con Lamine Yamal.

En cambio, el diario no incluyó el nombre de Hamza Abdelkarim entre las posibles alternativas en esta posición, a pesar del destacado nivel que ofreció con el filial en la segunda mitad de la temporada pasada, que lo llevó a participar en el Mundial 2026.

"Mundo Deportivo" explicó, citando al diario francés "L'Équipe", que el Bournemouth ya rechazó dos ofertas del Barcelona por el fichaje de Kroupi, ambas por un valor inferior a los 100 millones de euros.

Álvarez sigue siendo la primera opción del club catalán en la posición de delantero, para suplir la marcha del polaco Robert Lewandowski, si bien el Atlético de Madrid confirmó que no desea desprenderse de su jugador argentino durante el actual mercado veraniego.