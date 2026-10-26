El estilo ofensivo en el que confía Hansi Flick, director técnico del Barcelona, se ha convertido en un punto débil que amenaza al conjunto catalán, después de que el Real Madrid aprovechara los espacios a espaldas de la defensa y Kylian Mbappé marcara un gol durante el Clásico, que terminó con la victoria del equipo blanco por 2-1 en el estadio Camp Nou, recortando así la diferencia con su rival a 3 puntos.

Según el diario catalán Mundo Deportivo, la apuesta del Barcelona por la presión alta y el empuje ofensivo deja amplios espacios en la línea defensiva, que los rivales aprovechan mediante contragolpes rápidos, un problema que se ha repetido en más de un gran enfrentamiento durante el último periodo y que ha generado interrogantes sobre la capacidad del equipo para lograr el equilibrio entre ataque y defensa.

El duelo ante el Real Madrid no fue el único caso en el que el Barcelona sufrió este problema, ya que las mismas fisuras aparecieron frente al Paris Saint-Germain, que logró la victoria por 4-2. Además, el equipo tuvo dificultades ante el Atlético de Madrid, tras encajar un gol tardío de Alexander Sørloth en diciembre de 2024, antes de que el enfrentamiento entre ambos equipos en la Copa del Rey durante febrero de 2025 registrara un emocionante empate por 4-4.

El sufrimiento se extendió a la Liga de Campeones de Europa, cuando el Barcelona se enfrentó al Inter de Milán en la temporada 2024-2025, ya que encajó el gol del empate en el tiempo añadido, antes de perder el encuentro en la prórroga.

El escenario también se repitió ante el Paris Saint-Germain en octubre de 2025, cuando Gonçalo Ramos marcó un gol tardío en el minuto 90, además de las dificultades que afrontó el equipo en su enfrentamiento europeo ante el Atlético de Madrid durante la temporada 2025-2026.

Estos resultados reflejan que el problema no se limita a un solo partido, sino a un patrón recurrente que ofrece a los rivales oportunidades para aprovechar los espacios a espaldas de la defensa del Barcelona, especialmente en los últimos minutos, cuando el equipo se adelanta en busca del gol o para mantener su presión ofensiva.

Rodri Hernández había señalado, tras la victoria del Barcelona sobre el Real Betis por 5-2, la fuerza ofensiva del equipo, pero al mismo tiempo apuntó que encajaba muchos goles.

Esto sitúa a Flick ante un reto evidente, consistente en mantener la eficacia ofensiva, mejorando a la vez la cobertura defensiva y reduciendo el peligro de los contragolpes.