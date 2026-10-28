«Un día muy triste»: Arteta habla tras la estrepitosa caída del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, describió la sorpresiva eliminación de su equipo ante el Fleetwood Town, uno de los clubes de la cuarta división inglesa, en la cuarta ronda de la Copa Carabao, como "un día muy triste", después de que los penaltis decidieran el enfrentamiento a favor de su rival.

Arteta dijo, en declaraciones a la emisora "BBC Radio 5 Live", recogidas por el sitio Tribuna, tras el partido: "En primer lugar, felicito al Fleetwood por su clasificación a la siguiente ronda. En cuanto a la manera en que lo lograron, y en cuanto a nosotros, es un día muy triste".





Lee también: ¿Ha perdido la historia de Messi su influencia? Los criterios del Balón de Oro, en el banquillo de los acusados

Y añadió el técnico español: "No tengo nada que reprochar a los jugadores en lo que respecta a su actitud y compromiso. La determinación fue evidente desde el principio. E incluso después de jugar con diez jugadores, encajamos un gol malísimo al inicio que les dio algo de entusiasmo".

Y prosiguió: "El equipo siguió intentándolo con el balón, generó ocasiones y disparos que deberían habernos ayudado a marcar muchos más goles".

Y continuó Arteta: "Pero cuando no aprovechas tus ocasiones, no puedes clasificarte a la siguiente ronda. Y por desgracia, quedamos eliminados del torneo".

El Arsenal encajó el primer gol en el minuto 21, antes de esperar hasta la segunda parte para lograr el empate.

El Arsenal siguió buscando el gol de la victoria hasta el pitido final, pero no pudo marcarlo, por lo que el encuentro se decidió en los penaltis por 5-3. Durante la tanda, Bruno Guimaraes falló su lanzamiento tras ser detenido por el portero del Fleetwood Town, mientras que los jugadores del equipo rival lograron anotar todos sus penaltis, para sellar así el billete de clasificación y eliminar al Arsenal del torneo.