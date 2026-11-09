Un día después de su nombramiento oficial: el entrenador asistente de la selección de Egipto anuncia su marcha

Bassem Aly, el nuevo entrenador asistente de la selección de Egipto, generó polémica tras anunciar su salida del cuerpo técnico de los Faraones, pese a que la federación de fútbol había anunciado oficialmente su nombramiento ayer domingo, dentro del cuerpo de colaboradores del nuevo director técnico Aly Maher.

Esto se produjo a través de un mensaje que Bassem Aly, exjugador del Al Ahly, publicó en su cuenta personal de la red social "Instagram", en el que agradeció al cuerpo técnico y le deseó éxito en la próxima etapa.

Bassem Aly publicó un mensaje mediante la función de historias en su cuenta personal, en el que confirmó que aceptaba la decisión, señalando que habría deseado estar con el nuevo cuerpo técnico y representar a la selección de su país, pero al mismo tiempo recalcó su apoyo a Aly Maher y a su cuerpo de colaboradores, pidiendo a la afición que los respaldara durante el próximo periodo.

El texto del mensaje de Bassem Aly fue el siguiente: "El destino es de Dios y Él hace lo que quiere, primero y último, y nuestro Señor nunca le hace algo malo a ningún ser humano, y yo estoy conforme con Su sabiduría, así que gracias y alabanzas siempre a Dios. Espero de la gente que respalde y apoye al capitán Aly Maher y a su respetable cuerpo técnico, del que tuve el honor de ser uno más entre ellos, y a quienes deseo todo el éxito en la próxima etapa. Deseaba estar con ellos y representar a la selección de nuestro país, porque es un gran honor para cualquier entrenador estar y representar a la selección de nuestro país. Todo el éxito para este respetable cuerpo técnico, que merece el apoyo y el respaldo, y nuestro Señor me recompensará si Dios quiere, Señor de los mundos".

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Cabe señalar que Aly Maher asumió oficialmente la dirección técnica de la selección de Egipto el pasado sábado, en sustitución de Hossam Hassan, y ayer eligió la composición del cuerpo de colaboradores, que incluyó a: Mohamed Abdelkarim como entrenador general, Bassem Aly como entrenador asistente y Mostafa Fathy como entrenador de porteros.