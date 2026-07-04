¡Un destino inesperado! Un club europeo ficha al hijo de Zidane

El club francés Red Star ha anunciado el fichaje del defensa de 20 años Elias Zidane, hijo de la leyenda Zinedine Zidane, para reforzar su defensa de cara a la nueva temporada.

El club informó que llega procedente del Real Betis y destacó sus cualidades técnicas y físicas, que lo convierten en un refuerzo de calidad para el técnico Odonian.

Se formó en el Club Canias y luego pasó más de diez años en las categorías inferiores del Real Madrid antes de fichar por el Betis en 2024.

De nacionalidad francesa, ha formado parte de las categorías inferiores de Francia, con las que ganó el Europeo sub-17 en 2022, llegó a la final del sub-19 en 2024 y brilló en el Mundial sub-20 de Chile en 2025.

Con 1,96 metros de altura, destaca por su fuerza, su buen posicionamiento y su capacidad para iniciar el juego, encarnando el perfil del defensa moderno: sólido y tácticamente inteligente.

El club serbio confía en que su llegada potencie al equipo para consolidar su presencia en competiciones nacionales y aspirar a Europa.