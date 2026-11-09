Un destino inesperado: Raúl, a las puertas de una nueva experiencia como entrenador

La victoria sobre el Cádiz no logró disipar las dudas en torno al futuro de Julián Calero, director técnico del Real Oviedo, después de que la directiva del club continuara estudiando la posibilidad de destituirlo debido al descenso en el rendimiento y los resultados, en medio de la propuesta del nombre de Raúl González Blanco, exleyenda del Real Madrid, para asumir el cargo en caso de que se tome la decisión de cambiar el cuerpo técnico.

El diario español "Marca" reveló que la confianza en Calero ha disminuido durante las últimas semanas, y que la directiva del Oviedo no descarta realizar un cambio en el banquillo, pese a la reciente victoria sobre el Cádiz en la Segunda División española, que le dio al equipo cierta tranquilidad en la tabla de clasificación, pero que no fue suficiente para borrar los efectos de los decepcionantes resultados anteriores.

El diario explicó que la eliminación de la Copa del Rey ante el Numancia, rival de la Tercera División española, junto al modesto rendimiento frente a Las Palmas, aumentaron la presión sobre el entrenador, especialmente porque la directiva del club considera que las capacidades técnicas del equipo le permiten lograr mejores resultados que los que ofrece actualmente.

Y pese a que el duelo ante el Cádiz representó una oportunidad para que Calero recuperara la confianza de los dirigentes, el rendimiento no fue lo suficientemente convincente como para poner fin a la polémica sobre su futuro, lo que mantiene vigente la posibilidad de su salida incluso después de haber conseguido la victoria.

En cambio, el nombre de Raúl González surgió como una de las opciones planteadas para sucederlo, ya que el exjugador del Real Madrid goza de una especial estima por parte de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, propietario del club, gracias a su personalidad, su experiencia futbolística y su profundo conocimiento del juego.

La relación de Raúl con el Real Oviedo no se limita al interés directivo, ya que su hijo juega en las filas del Vetusta, equipo filial del club, lo que lo mantiene estrechamente vinculado al Oviedo y añade otro factor a las posibilidades de su regreso al trabajo como entrenador a través de la puerta del primer equipo.