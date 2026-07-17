Un destino inesperado: el Barcelona se prepara para la temporada en un torneo amistoso con normas «excepcionales»

El FC Barcelona participará en un torneo amistoso internacional en Udine, Italia, como preparación para la nueva temporada.

El conjunto catalán disputará la primera edición de la Copa Internacional «Friuli Venezia Giulia», el sábado 8 de agosto en el estadio «Blu Energy» de Udinese, con capacidad para 25 000 espectadores.

El torneo, de formato innovador, enfrentará a cada equipo con los otros dos en un único tiempo de 45 minutos, para que los técnicos prueben a más jugadores en la pretemporada.

En caso de empate, se lanzarán penaltis: el ganador sumará dos puntos y el perdedor, uno.

Será el regreso del Barça a Udine tras 21 años, pues la última visita fue el 7 de diciembre de 2005, cuando jugó ante el Udinese en la Liga de Campeones.

Esta participación forma parte del plan de preparación del técnico Hansi Flick, que busca probar alineaciones y tácticas ante rivales de distinto nivel antes del inicio de la temporada.