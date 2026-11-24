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La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ha reabierto el debate sobre la gestión de la Confederación Africana de Fútbol y la credibilidad de sus decisiones, después de que el tribunal anulara la resolución que despojaba a Senegal del título y concedía a Marruecos la victoria en los despachos. El fallo ha llevado al periodista francés Benoît Perouchet a lanzar duras críticas contra las instituciones encargadas de dirigir el fútbol en el continente africano.

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Durante su intervención en France 24, Perouchet consideró que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo supone un duro golpe para la Confederación Africana de Fútbol, sobre todo después de que el órgano judicial con sede en Lausana no ratificara la decisión adoptada por el Comité de Apelación de la CAF tras la final entre Senegal y Marruecos.

El periodista francés explicó que el fondo del litigio tiene que ver con las competencias del árbitro sobre el terreno de juego, y señaló que el tribunal se basó en que el colegiado del partido es la única autoridad para valorar el desarrollo del encuentro y determinar si este se había detenido de forma definitiva o si las circunstancias permitían reanudarlo.

En sus fundamentos, el tribunal argumentó que el árbitro congoleño Jean-Jacques Ndala no dio por finalizado definitivamente el partido después de que los jugadores de Senegal abandonaran el césped en protesta por el penalti señalado a favor de Marruecos, sino que permitió que se completara, lo que impidió considerar que la selección senegalesa se había retirado, tal y como sostenía la interpretación adoptada por el Comité de Apelación africano.

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Al comentar las consecuencias del fallo, Perouchet afirmó: «Las instituciones africanas humillan al fútbol africano, que ha mostrado un progreso constante durante los últimos diez años».

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Perouchet añadió que al final de este caso hay un ganador y un perdedor, pero que el gran perdedor, a su juicio, son las instituciones del fútbol africano y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), por la forma en que terminó el litigio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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Perouchet planteó dudas sobre el grado de confianza que puede depositarse en la CAF tras perder el caso ante el TAS, y consideró que un fallo que anula una decisión previa del Comité de Apelación sitúa a la institución ante interrogantes sobre la credibilidad de sus decisiones y la gestión de las competiciones continentales.

Sus críticas no se limitaron a la final del torneo, ya que también recordó que la CAF había anunciado anteriormente que la Copa Africana de Naciones pasaría a disputarse cada cuatro años en lugar de cada dos, antes de dar marcha atrás, y consideró que esa rectificación es un ejemplo más de decisiones que generan dudas sobre la manera en que la institución gestiona el fútbol africano.

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La Federación Marroquí de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que aseguró que recurrirá por todas las vías legales posibles la decisión del TAS y mostró su sorpresa y su rechazo ante un fallo que, a su juicio, no tuvo en cuenta lo expuesto por la parte marroquí sobre la existencia de contactos entre el árbitro del TAS, el alemán Ulrich Haas, y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol 48 horas antes de que se dictara la resolución, ni las normas de la FIFA y la IFAB relativas al abandono del terreno de juego por parte de los jugadores sin permiso del árbitro y las responsabilidades que de ello se derivan.

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