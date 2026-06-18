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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un desliz en directo... El exjugador del Real Madrid se desmarca del racismo con una disculpa tardía

Holanda
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Holanda vs Japan
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R. van der Vaart
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¿Qué pasó después del partido entre Japón y Holanda?

Minutos después del decepcionante empate de Holanda ante Japón, las cámaras apuntaron a la cabina de comentaristas. Allí, unas declaraciones de Rafael van der Vaart desataron una tormenta de indignación y reabrieron el debate sobre el racismo en los medios deportivos europeos.

Su comentario le valió una lluvia de críticas y una disculpa que muchos consideraron tardía e insuficiente.

Según «Sport», el exjugador holandés se disculpó por un comentario que afición y medios calificaron de racista durante el análisis del partido, que terminó 2-2 en el debut de los “Molinos” en el Mundial.

El comentario se produjo tras el gol del empate japonés, surgido de un córner.

Al analizar la cobertura defensiva, dijo: «Todos son iguales, quizá por eso...», y aunque intentó rectificar de inmediato asegurando que era «solo una broma», la frase ya había provocado una oleada de indignación.

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Holanda, bajo la batuta de Ronald Koeman, desperdició dos ventajas y terminó 2-2 ante una Japón bien ordenada.

La frase se viralizó y recibió duras críticas, pues muchos la tacharon de racista e inapropiada para una figura pública.

Tras la polémica, el exjugador publicó un comunicado: «Si alguien se ha sentido ofendido, le pido disculpas; no era mi intención en absoluto».

No es la primera vez que el exjugador del Real Madrid y el Betis se ve en la polémica: ya criticó a Lamine Yamal por «cómo lleva los pantalones» y le llamó «dios», además de calificar de «muy mala» la Euro 2021 de España.

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