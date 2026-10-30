Según un informe de TZ , la cantidad asciende a cinco millones de euros. A cambio, los muniqueses aceptan grandes inconvenientes, ya que el largo viaje al país de África oriental perjudica considerablemente la preparación para la segunda vuelta.

En los últimos años, los muniqueses siempre reanudaron los entrenamientos el 2 o el 3 de enero. Después llegaban las tradicionales visitas a las peñas y un amistoso en las inmediaciones. A principios de este año, por ejemplo, los entrenamientos comenzaron el 3 de enero. El día 4 visitaron a las peñas; el 6 de enero jugaron contra el RB Salzburgo y el 11 de enero disputaron su primer partido oficial.

Esta temporada, el calendario será mucho más apretado. El partido contra el Ajax se disputará el 5 de enero. El vuelo a Kenia dura unas nueve horas, por lo que la expedición muniquesa tendrá que viajar el día 4. No regresará antes del 6 de enero.

La primera jornada de la Bundesliga del nuevo año comenzará ya el día 8. Aún no se han fijado las fechas exactas, pero el FC Bayern se enfrentará ese fin de semana al Borussia Mönchengladbach. Después le esperan tres semanas consecutivas con partidos entre semana. Así, incluido el amistoso en Kenia, el FC Bayern disputará ocho partidos en un período de 26 o 27 días.

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¿Por qué juega el FC Bayern en Kenia en enero?

El amistoso contra el Ajax en Kenia se debe a la inauguración del nuevo estadio nacional Raila Odinga International Stadium, que también está previsto como sede de la Copa África del próximo verano en Kenia, Uganda y Tanzania. El marroquí Ismael Saibari y el senegalés Bara Ndiaye, integrantes de la plantilla muniquesa, podrían regresar entonces al estadio recién construido.

«El FC Bayern tiene millones de aficionados extraordinarios en África, con los que sentimos un estrecho vínculo. Es un continente con una enorme pasión por el fútbol. Desde hace muchos años tenemos presencia habitual en América y Asia con nuestra Audi Summer Tour», explicó Rouven Kasper, directivo responsable de marketing y ventas. «Ahora se nos presenta una nueva oportunidad de estrechar aún más los lazos con nuestros aficionados en África, de permitirles vivir de cerca al FC Bayern y de poner de relieve la proyección internacional de nuestro club. Haremos una nueva contribución para dar aún más visibilidad a la Bundesliga».