«Un deseo común de prolongar el contrato»... Detalles de la oferta del París Saint-Germain para renovar el contrato de Enrique

Desde su llegada al París Saint-Germain, en el verano de 2023, el entrenador Luis Enrique ha cosechado un éxito rotundo con el club francés.

Los responsables del París se muestran plenamente satisfechos con este destacado entrenador, cuyo contrato se extiende hasta el verano de 2027.

Tal y como se ha comentado en los últimos meses, el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y su equipo desean seguir trabajando con el exentrenador del Barcelona.

Un deseo que parece ser mutuo... La semana pasada, el diario «Sport» informó de que había negociaciones positivas sobre un nuevo contrato que se extendería hasta junio de 2030.

Hoy, el diario «L'Équipe» ha confirmado esta información, añadiendo que el París Saint-Germain le ofrecerá un sueldazo de unos 20 millones de euros al año.

Esta cantidad situaría a Enrique entre los entrenadores mejor pagados del mundo del fútbol.

Actualmente, Enrique cobra alrededor de un millón de euros al mes, cantidad que se incrementará en el nuevo contrato.

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