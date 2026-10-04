«Un desastre y bandos enfrentados»: una exestrella del United destapa los entresijos del choque entre Ten Hag y Cristiano Ronaldo

El brasileño Fred, excentrocampista del Manchester United, abrió fuego contra su entrenador neerlandés Erik ten Hag, revelando detalles llamativos de su etapa a sus órdenes y dirigiendo duras críticas a su forma de tratar a varias de las estrellas del equipo.

Y pese al éxito de Ten Hag al conducir al Manchester United a la conquista de la Copa de la Liga inglesa y a alcanzar la final de la FA Cup durante la temporada 2022-2023, Fred aseguró que su experiencia con el técnico neerlandés le dejó recuerdos sumamente negativos.

Fred, de 31 años, dijo durante su aparición en el podcast "Charla" que Ten Hag poseía unas cualidades tácticas destacadas, pero fracasó de forma evidente a la hora de tratar con los jugadores del equipo y de gestionar el vestuario.

El exjugador del Manchester United explicó: "Ten Hag era un entrenador magnífico desde el punto de vista táctico, pero fue un auténtico desastre con el equipo. Discutía con todos, discutió conmigo, con Cristiano, con Casemiro y con Rashford".

Y añadió, en declaraciones recogidas por el sitio francés "Foot Mercato": "No me hacía participar en los partidos, y a veces el ambiente era muy tenso. Con Ten Hag, eran los jugadores neerlandeses quienes recibían más oportunidades de jugar".









Fred no se detuvo al hablar de sus diferencias personales con Ten Hag, sino que acusó al entrenador neerlandés de favorecer a determinados grupos dentro del equipo, en alusión a que algunos jugadores neerlandeses obtenían preferencia a la hora de participar.

El exjugador del Manchester United dijo: "Era un entrenador lleno de favoritismos. Pero cuando se trataba del aspecto táctico, es uno de los mejores entrenadores con los que he trabajado jamás".

Fred también abordó una de las crisis más destacadas de Ten Hag durante su etapa en el Manchester United, consistente en el enfrentamiento que surgió entre el técnico neerlandés y el portugués Cristiano Ronaldo.









Fred señaló que la filosofía de Ten Hag se basaba en gran medida en la velocidad y el movimiento, lo que llevó al entrenador a considerar que Ronaldo ya no era la opción ideal para ejecutar sus ideas debido a su avanzada edad.

El exjugador del Fenerbahçe turco dijo: "Quería que el equipo fuera rápido, pero Cristiano ya había entrado en edad. Por eso lo dejó fuera del once titular, y surgió una disputa entre ambos".

Las declaraciones de Fred reflejan una faceta distinta de la etapa de Ten Hag en el Manchester United, pues el técnico neerlandés combinó el éxito táctico, según el testimonio del jugador brasileño, con crisis recurrentes dentro del vestuario, que acabaron finalmente con la salida de varios jugadores del club, entre ellos el propio Fred, que se marchó al Fenerbahçe.