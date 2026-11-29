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Miron Muslic, entrenador del Schalke 04, ha cargado duramente contra su plantilla tras la humillante derrota por 8-1 del sábado en la Bundesliga ante el SC Paderborn 07, otro recién ascendido. El técnico austriaco calificó el desplome de vergonzoso y afirmó que el portero Loris Karius es el único jugador que asume responsabilidades de forma constante esta temporada.

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El Paderborn firma una goleada histórica en la Bundesliga

Muslic fue tajante tras el partido al ver cómo un Paderborn letal desmantelaba a su equipo . Stefano Marino se convirtió en el primer jugador del conjunto local en marcar un triplete en la Bundesliga, mientras que Jano ter Horst, Steffen Tigges, Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic y Felix Gotze también marcaron. Adil Aouchiche anotó el único gol del Schalke. El resultado supuso la mayor victoria del Paderborn en la máxima categoría y prolongó a ocho partidos la racha del Schalke sin ganar en liga.

Muslic destaca al portero Karius

El Schalke había amenazado antes de que se cumplieran dos minutos, cuando Junior Adamu disparó directamente a Nahuel Noll, con Edin Dzeko en el equipo en lugar de Hee Chan Hwang, antes de venirse abajo en defensa. Tras el pitido final, Muslic habló sin rodeos y no ocultó su disgusto: «Me avergüenzo. El partido y el resultado son una vergüenza. Una vergüenza para la afición, una vergüenza para el Schalke 04».

Aunque asumió la culpa por su elección inicial, enseguida dirigió sus críticas a los jugadores de campo: «Asumo toda la responsabilidad por el once inicial y, por tanto, por el comienzo de este partido. Sin embargo, en algún momento los jugadores también tienen que asumir responsabilidades, y ahora mismo no lo están haciendo.

»Desde el primer día, ni un solo jugador, con la excepción de Loris Karius, que rinde cada semana, ha sido capaz de asumir responsabilidades. Ni uno. Es un desastre total. Estoy decepcionado con todos los demás jugadores, que no están logrando liderar al equipo ni hacerlo avanzar».

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El desplome defensivo echa por tierra los avances

El Paderborn marcó en una sola tarde tantos goles como había conseguido en toda la temporada antes del inicio del partido y dejó al descubierto la fragilidad del Schalke en las jugadas a balón parado y los contraataques. Ter Horst remató de cabeza a la red una prolongación de Tjark Scheller antes de que Marino marcara dos veces antes del descanso y completara su triplete con solo cuatro disparos, después de que Tigges superara a Karius con una vaselina. Zeitler, Vidovic de penalti tras una falta de Mertcan Ayhan sobre Sven Michel, y Gotze completaron la goleada.

Muslic advirtió de que el trabajo del club se está viniendo abajo rápidamente: «Estamos destruyendo a toda velocidad todo lo que construimos durante un año y medio. Naturalmente, es un problema para todos en el club. Me siento muy avergonzado y todos deberíamos avergonzarnos. Hoy le hemos fallado al Schalke. Ni siquiera estoy pensando todavía en el derbi contra el Dortmund. Simplemente me avergüenzo».

Al Schalke le espera un exigente derbi del Ruhr

El Schalke tiene poco tiempo para recuperarse de esta dura tarde, ya que el trascendental derbi del Ruhr contra el Borussia Dortmund está a la vuelta de la esquina . Muslic debe recuperar urgentemente la confianza y el orden defensivo de un vestuario dividido que acumula ocho partidos sin ganar. Si sus jugadores de campo más veteranos no reaccionan de inmediato, la presión sobre la plantilla y el banquillo aumentará rápidamente.