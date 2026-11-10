¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
imago-sport-1081914583.jpgIMAGO
Tim Ursinus
Traducido por

¡Un desafortunado en lugar de un rival para Woltemade! En la Juventus de Turín se vive un drama sin parangón

Sigue a GOAL en Google
Anuncios

Arkadiusz Milik fue en su día uno de los delanteros más peligrosos de Europa. Sin embargo, por motivos trágicos, lleva más de dos años sin poder demostrar su olfato goleador en la Juventus de Turín.

Fue otro duro golpe para Arkadiusz Milik cuando la Juventus de Turín anunció a principios de septiembre su plantilla para la próxima temporada de la Serie A. El entrenador Luciano Spalletti no incluyó al jugador de 32 años en la lista para la liga. Como tampoco había sitio para él en la convocatoria para la Europa League, por detrás de los fichajes Nick Woltemade y Randal Kolo Muani (decepcionantes por momentos), actualmente solo podría jugar en la Coppa Italia.

Pero esta temporada ni siquiera ha llegado a hacerlo. Milik está de baja por lesión en la Juventus. Otra vez. Desde su llegada a Turín en el verano de 2022, solo ha disputado 77 partidos con el club más laureado de Italia. Pero hay un dato mucho más triste: desde el verano de 2024 apenas ha sumado dos apariciones y unos exiguos 34 minutos. El resto del tiempo lo ha pasado lesionado. A estas alturas, probablemente conozca mejor a los preparadores encargados de su rehabilitación que a buena parte de la plantilla actual.

En consecuencia, Milik se ha perdido alrededor de 100 partidos. Entre su larga lista de dolencias figuran también lesiones graves de rodilla, pantorrilla y tibia. Ahora son los músculos los que le impiden tener una oportunidad de empezar de nuevo, si es que todavía puede hablarse de ello después de quedar fuera de la plantilla. Aunque la Juve no ha comunicado un diagnóstico preciso ni el tiempo previsto de baja, los medios italianos apuntan a una sobrecarga. El polaco, sencillamente, ya no está acostumbrado a la carga de trabajo sobre el campo de entrenamiento.

Anuncios
Anuncios

La esperanza del verano da paso a la decepción: Milik se enfrenta a una amarga novedad en su carrera

Sin embargo, el delantero, perseguido sin tregua por la mala suerte, encontró un pequeño motivo para la esperanza durante la pretemporada. En un amistoso contra el Palermo disputado en Perth, Australia, marcó su primer gol después de 813 días. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo, pero la historia se repite. La satisfacción que sintió en Australia seguramente haya dado paso ya a la decepción.

Related Topics

Por si fuera poco, a Milik se le acaba el tiempo para convencer a un nuevo club. Su contrato vence al término de la temporada y, por primera vez en su carrera, corre el riesgo de quedarse sin equipo. Parece poco probable que encuentre un destino en invierno. Ya sorprendió que en abril de 2025 se prorrogara anticipadamente su contrato por un año más. Sin embargo, detrás de aquella decisión había un pequeño truco. Según informó entonces la Gazzetta dello Sport, su salario, cifrado por los medios en 3,5 millones de euros, se repartió entre las dos temporadas siguientes para mantenerlo más tiempo por menos dinero.

Fue una decisión que merece cierto reconocimiento para la Juve y que, al mismo tiempo, puso de relieve la alta estima que se le tiene a Milik en el club. Al fin y al cabo, en aquel momento llevaba meses de baja por lesión. Prevalecía la esperanza de que pudiera recuperar el nivel que había mostrado en sus buenos comienzos en el norte de Italia.

Anuncios

Milik llegó a la Juve en 2022, inicialmente cedido por el Olympique de Marsella. Convenció como revulsivo, con nueve goles y una asistencia, y al año siguiente el club lo fichó de forma definitiva por unos siete millones de euros. Después sumó otros ocho tantos en poco más de 1.000 minutos de juego, hasta que las lesiones lo alcanzaron.

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-GENOAGetty Images

Milik decepcionó en la Bundesliga y explotó en el Ajax de Ámsterdam

Su mejor temporada, en cambio, queda ya a más de diez años de distancia. Tras una etapa decepcionante en el Bayer Leverkusen (ocho partidos, ningún gol), que incluyó un paso por el filial y una cesión al FC Augsburgo, Milik demostró en tiempo récord en el Ajax de Ámsterdam por qué el club alemán lo había fichado a principios de 2013 por 2,6 millones de euros procedente del Gornik Zabrze de su Polonia natal, conocido hoy como el club del corazón de Lukas Podolski.

Anuncios

Milik brilló primero como cedido en la temporada 2014/15 (23 goles y nueve asistencias en 34 partidos) y, tras su fichaje definitivo, siguió marcando sin parar. Solo en la Eredivisie anotó 21 goles y dio ocho asistencias. El SSC Nápoles no se lo pensó dos veces: pagó 32 millones de euros y dejó al Ajax un beneficio de casi 30 millones de euros en la operación.

Al llegar a Italia, Milik continuó inicialmente donde lo había dejado en Países Bajos. Sin embargo, después de firmar dos dobletes en las primeras cuatro jornadas de la Serie A y otro en la Champions League, llegó su primer gran revés: se rompió el ligamento cruzado. También sufrió una grave lesión de rodilla en su segunda temporada en Nápoles. Pero el internacional polaco, que ha disputado 73 partidos con su selección, volvió a levantarse, siguió mostrando su capacidad goleadora y, finalmente, en el verano de 2020 tomó una decisión equivocada de graves consecuencias.

Anuncios

Tras una decisión equivocada de graves consecuencias, Milik llegó a la Juventus por un camino indirecto

Según se decía, Milik quería fichar a toda costa por la Juventus. La AS Roma también habría estado entre los candidatos principales. Pero el traspaso que deseaba fracasó por las elevadas exigencias del presidente Aurelio De Laurentiis y, después de que rechazara renovar un contrato que vencía un año más tarde, el entonces entrenador Gennaro Gattuso lo apartó de la plantilla. Milik pasó de golpe a ser, probablemente, el habitual de la grada más valioso del mundo, en plena madurez futbolística.

«Me dieron a elegir: o firmaba o me iba», declaró Milik unos meses después a medios polacos. «Decidí que quería probar algo nuevo, otro lugar. (…) La carrera profesional es corta, tengo 26 años. Quiero seguir creciendo, ser mejor futbolista. Creo que es el momento adecuado para aceptar un nuevo reto. Soy una persona que sigue sus sentimientos».

Anuncios

Finalmente, Milik sí renovó su contrato en enero de 2021, se marchó cedido al Marsella y al verano siguiente dejó al Nápoles cerca de diez millones de euros. Tampoco en la ciudad portuaria del sur de Francia permitió que alguna que otra lesión lo frenara. Después de 30 goles y 55 partidos, su sueño de jugar en la Juve acabó cumpliéndose, aunque con muchos menos encuentros de los que esperaba.

imago-sport-13017567.jpgIMAGO

Arkadiusz Milik: equipos y estadísticas como profesional

Periodo

Club / selección

Partidos

Goles

Asistencias

2010–2011

Rozwoj Katowice

10

4

0

2011–2012

Gornik Zabrze

40

12

4

2013–2015

Bayer 04 Leverkusen

8

0

0

2013

Bayer 04 Leverkusen II

5

5

0

2013–2014

FC Augsburgo

20

2

2

2014–2016

Ajax de Ámsterdam

76

47

21

2016–2021

SSC Nápoles

122

48

5

2021–2023

Olympique de Marsella

55

30

3

desde 2022

Juventus de Turín

77

17

2

desde 2012

🇵🇱 Polonia (selección nacional)

73

17

17

Escrito porTim Ursinus

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

Aunque una carrera como portero no se materializó, el fútbol siempre ha sido una constante en mi vida. Incluso de niño, estaba claro que el periodismo deportivo sería el camino a seguir. Después de una pasantía en la sección de deportes del Schwäbisches Tagblatt en mi ciudad natal, Tübingen, estudié en Karlsruhe — una elección algo cuestionable para un suabo. A finales de 2018, comencé como pasante en SPOX y GOAL, continué como estudiante trabajador y, finalmente, me convertí en becario de redacción. Desde 2023, soy miembro permanente de los equipos editoriales. En septiembre de 2024, asumí el rol de SEO Senior, aunque también trabajo como reportero y editor jefe de guardia.

🎯 Áreas principales:

Delegar artículos SEO y gestionar freelancers en este ámbito

Cobertura en el lugar para clubes de la Bundesliga (especialmente Bayern, Stuttgart, BVB y Eintracht Frankfurt)

Historias relacionadas con el fútbol

Investigación y redacción de noticias deportivas

Cómo me acerqué al fútbol:

Todo comenzó con el triunfo del FC Bayern en la Champions League a principios de los años 2000, cuando Oliver Kahn detuvo tres penales y se convirtió en el héroe de mi infancia. La memoria es algo borrosa, ya que tenía solo cuatro años en ese momento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que abriera el envoltorio de mi primer par de guantes de portero.

🌟 Mis momentos favoritos en el fútbol:

Hay muchos. Principalmente, recuerdo mis asignaciones como reportero — en París, Madrid o Milán. Además, están los viajes personales de groundhopper, que permanecerán inolvidables para siempre.

Ver perfil del autor