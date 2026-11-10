Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Arkadiusz Milik fue en su día uno de los delanteros más peligrosos de Europa. Sin embargo, por motivos trágicos, lleva más de dos años sin poder demostrar su olfato goleador en la Juventus de Turín.

Fue otro duro golpe para Arkadiusz Milik cuando la Juventus de Turín anunció a principios de septiembre su plantilla para la próxima temporada de la Serie A. El entrenador Luciano Spalletti no incluyó al jugador de 32 años en la lista para la liga. Como tampoco había sitio para él en la convocatoria para la Europa League, por detrás de los fichajes Nick Woltemade y Randal Kolo Muani (decepcionantes por momentos), actualmente solo podría jugar en la Coppa Italia.

Pero esta temporada ni siquiera ha llegado a hacerlo. Milik está de baja por lesión en la Juventus. Otra vez. Desde su llegada a Turín en el verano de 2022, solo ha disputado 77 partidos con el club más laureado de Italia. Pero hay un dato mucho más triste: desde el verano de 2024 apenas ha sumado dos apariciones y unos exiguos 34 minutos. El resto del tiempo lo ha pasado lesionado. A estas alturas, probablemente conozca mejor a los preparadores encargados de su rehabilitación que a buena parte de la plantilla actual.

En consecuencia, Milik se ha perdido alrededor de 100 partidos. Entre su larga lista de dolencias figuran también lesiones graves de rodilla, pantorrilla y tibia. Ahora son los músculos los que le impiden tener una oportunidad de empezar de nuevo, si es que todavía puede hablarse de ello después de quedar fuera de la plantilla. Aunque la Juve no ha comunicado un diagnóstico preciso ni el tiempo previsto de baja, los medios italianos apuntan a una sobrecarga. El polaco, sencillamente, ya no está acostumbrado a la carga de trabajo sobre el campo de entrenamiento.

Anuncios Anuncios

La esperanza del verano da paso a la decepción: Milik se enfrenta a una amarga novedad en su carrera

Sin embargo, el delantero, perseguido sin tregua por la mala suerte, encontró un pequeño motivo para la esperanza durante la pretemporada. En un amistoso contra el Palermo disputado en Perth, Australia, marcó su primer gol después de 813 días. Parecía el comienzo de un nuevo capítulo, pero la historia se repite. La satisfacción que sintió en Australia seguramente haya dado paso ya a la decepción.

Related Topics

Por si fuera poco, a Milik se le acaba el tiempo para convencer a un nuevo club. Su contrato vence al término de la temporada y, por primera vez en su carrera, corre el riesgo de quedarse sin equipo. Parece poco probable que encuentre un destino en invierno. Ya sorprendió que en abril de 2025 se prorrogara anticipadamente su contrato por un año más. Sin embargo, detrás de aquella decisión había un pequeño truco. Según informó entonces la Gazzetta dello Sport, su salario, cifrado por los medios en 3,5 millones de euros, se repartió entre las dos temporadas siguientes para mantenerlo más tiempo por menos dinero.

Fue una decisión que merece cierto reconocimiento para la Juve y que, al mismo tiempo, puso de relieve la alta estima que se le tiene a Milik en el club. Al fin y al cabo, en aquel momento llevaba meses de baja por lesión. Prevalecía la esperanza de que pudiera recuperar el nivel que había mostrado en sus buenos comienzos en el norte de Italia.

Anuncios

Milik llegó a la Juve en 2022, inicialmente cedido por el Olympique de Marsella. Convenció como revulsivo, con nueve goles y una asistencia, y al año siguiente el club lo fichó de forma definitiva por unos siete millones de euros. Después sumó otros ocho tantos en poco más de 1.000 minutos de juego, hasta que las lesiones lo alcanzaron.

Getty Images

Milik decepcionó en la Bundesliga y explotó en el Ajax de Ámsterdam

Su mejor temporada, en cambio, queda ya a más de diez años de distancia. Tras una etapa decepcionante en el Bayer Leverkusen (ocho partidos, ningún gol), que incluyó un paso por el filial y una cesión al FC Augsburgo, Milik demostró en tiempo récord en el Ajax de Ámsterdam por qué el club alemán lo había fichado a principios de 2013 por 2,6 millones de euros procedente del Gornik Zabrze de su Polonia natal, conocido hoy como el club del corazón de Lukas Podolski.

Anuncios

Milik brilló primero como cedido en la temporada 2014/15 (23 goles y nueve asistencias en 34 partidos) y, tras su fichaje definitivo, siguió marcando sin parar. Solo en la Eredivisie anotó 21 goles y dio ocho asistencias. El SSC Nápoles no se lo pensó dos veces: pagó 32 millones de euros y dejó al Ajax un beneficio de casi 30 millones de euros en la operación.

Al llegar a Italia, Milik continuó inicialmente donde lo había dejado en Países Bajos. Sin embargo, después de firmar dos dobletes en las primeras cuatro jornadas de la Serie A y otro en la Champions League, llegó su primer gran revés: se rompió el ligamento cruzado. También sufrió una grave lesión de rodilla en su segunda temporada en Nápoles. Pero el internacional polaco, que ha disputado 73 partidos con su selección, volvió a levantarse, siguió mostrando su capacidad goleadora y, finalmente, en el verano de 2020 tomó una decisión equivocada de graves consecuencias.

Anuncios

Tras una decisión equivocada de graves consecuencias, Milik llegó a la Juventus por un camino indirecto

Según se decía, Milik quería fichar a toda costa por la Juventus. La AS Roma también habría estado entre los candidatos principales. Pero el traspaso que deseaba fracasó por las elevadas exigencias del presidente Aurelio De Laurentiis y, después de que rechazara renovar un contrato que vencía un año más tarde, el entonces entrenador Gennaro Gattuso lo apartó de la plantilla. Milik pasó de golpe a ser, probablemente, el habitual de la grada más valioso del mundo, en plena madurez futbolística.

«Me dieron a elegir: o firmaba o me iba», declaró Milik unos meses después a medios polacos. «Decidí que quería probar algo nuevo, otro lugar. (…) La carrera profesional es corta, tengo 26 años. Quiero seguir creciendo, ser mejor futbolista. Creo que es el momento adecuado para aceptar un nuevo reto. Soy una persona que sigue sus sentimientos».

Anuncios

Finalmente, Milik sí renovó su contrato en enero de 2021, se marchó cedido al Marsella y al verano siguiente dejó al Nápoles cerca de diez millones de euros. Tampoco en la ciudad portuaria del sur de Francia permitió que alguna que otra lesión lo frenara. Después de 30 goles y 55 partidos, su sueño de jugar en la Juve acabó cumpliéndose, aunque con muchos menos encuentros de los que esperaba.

IMAGO

Arkadiusz Milik: equipos y estadísticas como profesional

Periodo Club / selección Partidos Goles Asistencias 2010–2011 Rozwoj Katowice 10 4 0 2011–2012 Gornik Zabrze 40 12 4 2013–2015 Bayer 04 Leverkusen 8 0 0 2013 Bayer 04 Leverkusen II 5 5 0 2013–2014 FC Augsburgo 20 2 2 2014–2016 Ajax de Ámsterdam 76 47 21 2016–2021 SSC Nápoles 122 48 5 2021–2023 Olympique de Marsella 55 30 3 desde 2022 Juventus de Turín 77 17 2 desde 2012 🇵🇱 Polonia (selección nacional) 73 17 17