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Abdullah Al-Amri, defensa del Al-Nassr y de la selección de Arabia Saudí, completó su segunda decena de goles en los terrenos de fútbol, durante el amistoso ante Corea del Sur en la capital catarí, Doha.

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La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Corea del Sur por 3-2, en el partido que ambas disputaron este viernes en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en el primero de sus encuentros amistosos durante el actual parón internacional de cara a los próximos compromisos.

Abdulelah Al Amri marcó el tercer gol de Arabia Saudí en el minuto 59, después de rematar de cabeza al interior de la red un centro que envió Nasser Al Dawsari, centrocampista del Al Hilal, desde un saque de esquina.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", este tanto se convirtió en el número 20 que anota el defensa saudí a lo largo de su carrera futbolística, ya sea con los clubes Al Nassr y Al Wahda, o con la selección de Arabia Saudí.

Este gol fue el tercero que Al Amri marca con la selección de Arabia Saudí, tras un tanto ante Kuwait en 2021 y otro frente a la selección de Uruguay en el Mundial 2026, además de los 16 goles que anotó con el Al Nassr y un único tanto con la camiseta del Al Wahda.

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Por otro lado, Abdulelah Al Amri marcó su cuarto gol desde el inicio de la presente temporada, y lo curioso es que todos llegaron de cabeza: 3 de ellos con su club actual, el Al Nassr, además de su único tanto con Arabia Saudí.

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Al Amri condujo a la selección de Arabia Saudí a lograr su primera victoria sobre su homóloga de Corea del Sur en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la venció en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial 2006.

Desde entonces, ambas selecciones disputaron 6 partidos, sin que Arabia Saudí lograra ganar ninguno de ellos, pues la selección de Corea consiguió vencer en dos encuentros, mientras que 4 partidos terminaron en empate, antes de la victoria en el encuentro de hoy.

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Cabe recordar que este partido fue el número 19 que enfrenta a las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur en los ámbitos amistoso y oficial, desde su primer duelo en 1980.

En los 19 partidos anteriores, la selección de Arabia Saudí logró 6 victorias, frente a 6 partidos ganados por la selección de Corea, mientras que el empate predominó en otros 7 encuentros.

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En el plano amistoso, ambas selecciones disputaron su séptimo duelo, una serie que comenzó en 1980, en la que la selección de Corea se impuso en dos ocasiones, mientras que 3 partidos terminaron en empate, siendo la victoria de hoy la segunda para la selección de Arabia Saudí.

La victoria más destacada de la selección de Arabia Saudí sobre su homóloga de Corea se produjo en las semifinales de la Copa Asiática 2000, cuando Talal Al Meshal marcó los dos goles del triunfo por 2-1.

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En cuanto al último partido oficial, fue en los octavos de final de la Copa Asiática 2023, cuando terminó en el tiempo reglamentario con empate a 1-1, antes de que la selección de Corea lograra avanzar a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí disputará un nuevo partido amistoso en su actual concentración en Doha, la capital catarí, después de Corea del Sur, cuando se enfrente a la selección de Uzbekistán el próximo martes.