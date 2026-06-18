Un dato llamativo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de Nayef Akrad

Tras quedarse fuera de la convocatoria de Marruecos a pocos días del Mundial 2026, han resurgido los rumores sobre el futuro de Naif Akrad, defensa del Marsella, especialmente tras una temporada complicada.

Según Foot Mercato, su futuro podría ser uno de los temas calientes en el mercado de fichajes del Marsella en las próximas semanas.

Llegó el verano pasado tras largas negociaciones lideradas por Mehdi Benatia y se convirtió en prioridad del director deportivo, quien vio en él al refuerzo ideal para la zaga.

Sobre el campo, Akrad demostró su valor: líder de la defensa, veterano y referente en el vestuario, se convirtió pronto en pieza clave del equipo.

Sin embargo, las lesiones le impidieron rendir al máximo y jugó gran parte del curso mermado físicamente.

Esta fragilidad mermó su regularidad y le impidió jugar a su mejor nivel en duelos clave; en total, solo disputó 25 partidos con el Marsella en todas las competiciones.

Tiene una cláusula de 15 millones de euros.

Tras varias semanas de ausencia, su objetivo era volver a tiempo para el Mundial con Marruecos.

La intervención fue un éxito y su rehabilitación avanzaba bien, pero el central de 30 años no llegó en óptimas condiciones al torneo.

Sin embargo, su futuro en el Marsella es incierto: aunque su contrato vence en 2030, su situación es delicada.

Según «Foot Mercato», su contrato con el Marsella incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.

Si algún club ofrece esa cifra, el Marsella deberá dejarlo marchar; además, si se niega, tendrá que duplicarle el salario. La dirección deportiva lo sabe y teme perderlo, pues varios clubes europeos y del Golfo ya han presentado ofertas. El mercado de fichajes del Marsella promete movimiento.