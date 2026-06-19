«Un daño atroz»... El presidente de Argentina arremete contra los medios tras el rumor sobre Messi

El presidente argentino, Javier Milei, criticó con dureza a la actriz y presentadora Florencia Peña tras difundirse una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi, padre del astro Lionel Messi, durante su participación en un programa de Luzu TV.

Durante una transmisión en vivo por Luzu TV, Peña afirmó que Jorge Messi, padre del astro Lionel Messi —actual líder de la selección argentina en el Mundial 2026—, había fallecido.

Con voz emocionada, afirmó: «No quiero dar una mala noticia, pero el padre de Messi acaba de fallecer... ¿Ha sido una sorpresa?», y comenzó a preguntar por detalles, desatando la conmoción en redes.

Lee también

La sequía más larga: Ronaldo pierde el rumbo ante la portería en los grandes torneos

No es mi promesa… Mourinho define su primera opción para reforzar el centro del campo del Real Madrid

Poco después, la familia de Messi desmintió la noticia y confirmó que Jorge Messi sufre un problema de salud del que «se está recuperando satisfactoriamente» bajo supervisión médica.

Pidió «responsabilidad, prudencia y humanidad» al manejar la noticia y lamentó la difusión de rumores falsos.

Disculpa

Pocas horas después, Florencia Peña se quebró en llanto en vivo y pidió disculpas al público y a la familia de Messi.

Visiblemente afectada, afirmó: «Quiero pedir perdón... Estaba en directo, me comunicaron la noticia por el auricular y la repetí sin poder verificarla. Es la primera vez que me pasa y estoy temblando. Nico Ochiato (el propietario del canal) emitirá un comunicado».

Consideró responsable al equipo de producción, que le pasó la información sin verificar.

Tras el escándalo, renunció —o fue despedida— de Luzu TV, y Nicolás Occhiato despidió a varios miembros del equipo de producción responsables de difundir la noticia falsa.

La reacción del presidente

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó con un tuit en el que calificó el episodio de «vergonzoso e inmoral».

Aprovechó para criticar a la prensa argentina: «Cuando crees que ya lo has visto todo en los medios, aparece alguien para recordarnos que siempre se puede caer más bajo, decir algo más repugnante y causar más daño».

Añadió que las «declaraciones espantosas, inmorales y sin contrastar de Florencia Peña, en un canal en directo —que, aun siendo ciertas, serían terribles al tratarse de la vida privada de un ciudadano—, recuerdan la impunidad que algunos creen tener solo por tener un micrófono o una pluma».

Finalmente, destacó que el canal rectificó la información y despidió a la conductora, algo que, según él, nunca hacen otros medios.



