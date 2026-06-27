Un cuarteto insólito... Inglaterra hace historia en el Mundial con un hecho excepcional

Inglaterra hizo historia en el Mundial al anunciar su once titular contra Panamá en la última jornada del Grupo 12.

Según Opta, es la primera vez que Inglaterra incluye a cuatro jugadores de clubes no ingleses: Jude Bellingham (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich), Marcus Rashford (Barcelona) y Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).

Tras vencer 4-2 a Croacia en el debut, Inglaterra empató 0-0 en la segunda jornada y lidera el grupo con 4 puntos, los mismos que Ghana; Croacia suma 3. y Panamá, sin puntos.

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