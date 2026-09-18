Mike Verweij cree que al NEC le convendría moverse para cerrar la llegada de Mitchel Bakker. El periodista que sigue la actualidad del club para De Telegraaf señala al carrilero, actualmente sin equipo, como un posible refuerzo tras la dolorosa derrota por 5-0 del conjunto de Nimega en su visita a la Juventus.

El NEC vivió el jueves por la noche una velada europea sin opciones en Turín. El equipo de Dick Schreuder intentó, como es habitual, jugar con mucha valentía y presión hacia adelante, pero dejó enormes espacios atrás y ya se marchó al descanso con un 3-0 en contra.

Sobre todo en el lado izquierdo de la defensa los problemas son actualmente grandes. Almugera Kabar está en el punto de mira tras su actuación ante la Juventus, mientras que Deveron Fonville y Ahmetcan Kaplan están lesionados.

Schreuder se quejó al término del partido por la falta de opciones en esa posición. “¿Por qué sigo alineando a Kabar? Porque no tengo otra cosa”, dijo el entrenador con total dureza. “El chico acaba de llegar y tendrá que jugar. Kabar lo está pasando mal. Todos lo vemos.”

Verweij considera que precisamente por eso el NEC debe fijarse en Bakker. “No hace falta descartar del todo a Kabar”, dice en Kick-off de De Telegraaf. “Creo que tiene veinte años y está jugando por primera vez en un escenario así, además dentro de un sistema de juego muy nuevo para él. Pero tiene que mejorar mucho y, en ese sentido, tengo un consejo para el NEC: Mitchel Bakker.”

Bakker está sin equipo desde principios de septiembre, después de que su contrato con el Atalanta se rescindiera de mutuo acuerdo. “Rescindió su contrato”, continúa Verweij. “Si puedes incorporarlo gratis, puede ser interesante, porque de lo contrario en la liga también podría ponerse muy desagradable.”

El Bakker, de 26 años, estaba bajo contrato con el Atalanta desde 2023, cuando el club lo fichó del Bayer Leverkusen. En la temporada 2024/25 fue cedido al Lille, donde marcó cuatro goles y dio tres asistencias en 35 partidos, mientras que la pasada temporada solo jugó un partido con el Atalanta por culpa de las lesiones.

Valentijn Driessen también ve con buenos ojos la sugerencia de Verweij. “Bakker ha tenido periodos bastante buenos, así que sin duda sería interesante”, afirmó el jefe de fútbol.