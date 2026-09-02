Un comunicado oficial reveló hoy miércoles el nuevo equipo de la estrella marroquí Azzedine Ounahi, que recibió más de una oferta durante el último mercado de fichajes estival.

Tras una temporada exitosa con el Girona, el centrocampista marroquí abandona el club español y, después de que el Ajax intentara ficharlo, terminará regresando a Grecia y, lo más importante, a un equipo que conoce bien.

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Es un regreso a casa para Ounahi, que dejó el Panathinaikos hace apenas un año.

El club griego anunció el regreso de Ounahi a través de un vídeo publicado en sus cuentas de redes sociales, acompañado de un mensaje que decía: "La magia ha vuelto".

Tras su etapa de brillantez con el Girona, Ounahi regresará a un entorno familiar. Sin duda, esto alegrará a la afición del club griego, que lo eligió como mejor jugador de la temporada 2024-2025.

Diversos informes confirmaron ayer que se alcanzó un acuerdo verbal definitivo entre el club español y el equipo griego para la cesión de Ounahi con obligación de compra por 25 millones de euros, lo que allana el camino para un contrato de cuatro años.

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Para superar a la competencia neerlandesa y asegurar el visto bueno del jugador de Marruecos, los responsables del equipo de la capital, Atenas, no dudaron en presentar una oferta económica muy atractiva, ofreciéndole el salario más alto de toda la plantilla (2,7 millones de euros anuales).







