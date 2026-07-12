Un comunicado oficial de la FIFA zanja la polémica sobre la validez del gol de Bellingham

La FIFA ha zanjado la polémica de Noruega sobre el gol de Inglaterra en cuartos del Mundial 2026, confirmando que el balón no tocó el cable de la cámara del estadio Hard Rock de Miami, tras analizar los datos del chip integrado.

La cadena Según Fox Sports, el incidente ocurrió cuando el portero noruego Niland lanzó un balón largo desde su área; este cayó de forma inesperada, lo controló Elliot Anderson y lanzó un contraataque que culminó con el 1-1 de Bellingham en el descuento de la primera parte.

El portero nórdico protestó ante el árbitro Clément Turpin, quien ignoró sus quejas y las de Haaland y el técnico Solbakken.

La tecnología zanja la polémica

La FIFA zanjó la polémica al confirmar que el chip del balón no detectó impacto con el cable, y emitió un comunicado: «Los datos no muestran ningún pico repentino en el gráfico del sensor».

Pérez Borul, exárbitro internacional y analista de «Radio Marca», confirmó la validez del gol: «Si el balón hubiera tocado el cable, el sistema lo habría detectado y el tanto se habría anulado; un ligero roce no justifica la anulación».

El incidente se considera una de las polémicas arbitrales más destacadas del torneo, en el que el vídeoarbitraje (VAR) y las tecnologías modernas reciben críticas por su aplicación y por la doble moral. sin embargo, la rápida intervención de la FIFA con datos técnicos zanjó la polémica y confirmó la validez del gol de Bellingham, que ayudó a Inglaterra a avanzar a semifinales tras ganar 2-1 en la prórroga.