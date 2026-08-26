Así se desprende de una información de Sport Bild. En el amistoso contra el RB Leipzig (3-1) a mediados de agosto, Musiala se desplomó por primera vez sobre el césped; en aquel momento, la opinión pública aún no sabía nada sobre su padecimiento de una disfunción neurológica que provoca las llamadas ausencias.

Según Sport Bild, dos días después del partido ante el Leipzig hubo una reunión en las oficinas del Bayern en la Säbener Straße, en la que el director deportivo Max Eberl, el director Christoph Freund, Musiala, su entorno de representación y uno de los médicos que le tratan hablaron sobre cómo gestionar la situación de aquí en adelante. Los responsables del campeón récord ya conocían la enfermedad de Musiala durante toda la temporada pasada y, de acuerdo con la información, propusieron hacer pública ya la problemática de salud del mediapunta.

Como Musiala aún no estaba preparado para ello, al parecer se alcanzó el compromiso de que el jugador de 23 años informaría a la opinión pública en cuanto se desplomara por segunda vez durante un partido. Eso terminó ocurriendo apenas un día después en el amistoso ante el 1. FC Heidenheim (4-2), y el comunicado que Musiala publicó inmediatamente después en Instagram fue redactado por él de acuerdo con el club.

La llamada de Jürgen Klopp impresionó al parecer a Jamal Musiala

Entre otros, el nuevo seleccionador alemán Jürgen Klopp se puso entonces en contacto telefónico con Musiala, según Sport Bild. Klopp le habría garantizado al crack del Bayern todo su apoyo y le habría comunicado que es una pieza central de sus planes para la selección alemana. Se dice que Musiala quedó impresionado por la conversación con su nuevo seleccionador nacional.

Mientras tanto, la información también aportó detalles sobre el contrato de Musiala. Cuando firmó este en febrero de 2025, que le reportaría unos 25 millones de euros de salario anual, las ausencias todavía no se habían producido. En consecuencia, en ese contrato tampoco hay cláusulas especiales ni coberturas relacionadas con ello.

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Que Musiala sufriera los desmayos contra el Leipzig y el Heidenheim se debió, mientras tanto, a que la medicación para tratar su enfermedad se redujo después del Mundial. «Ha reducido un poco, ahora tenemos que volver a subir un poco», había explicado recientemente Eberl, dando a entender que la medicación iba a ser reajustada tras los alarmantes acontecimientos. Antes de que haga efecto la nueva dosis, pueden pasar hasta 14 días, por lo que Musiala no está participando actualmente en los entrenamientos con el equipo, sino que solo se entrena de manera individual.

¿Cuándo podrá volver a jugar Jamal Musiala con el Bayern?

De cara a la convocatoria para el estreno de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart el viernes, Musiala no es una opción, según Sport Bild. Un regreso ocho días después, en la 2.ª jornada ante el FC Schalke 04, ya sería más probable. Mientras tanto, la primera lista del nuevo seleccionador Klopp será anunciada el 17 de septiembre, y para entonces Musiala podría haber regresado ya a la competición oficial.

Por lo demás, el internacional alemán está muy contento, según Sport Bild, con la manera en que el Bayern está gestionando su difícil situación. Además, recientemente habría habido una conversación personal con el entrenador Vincent Kompany, en la que este le transmitió que Musiala nunca había estado mejor, desde la llegada de Kompany al cargo en 2024, que en este momento. A ello también encajan recientes declaraciones públicas del técnico belga: «Sé que ha dado un paso de gigante este verano. Mirad los minutos que ha jugado. Ha hecho cosas que no estaban al mismo nivel que nuestros mejores jugadores, sino un escalón por encima. No habíamos visto así a Jamal desde su lesión contra el Paris», subrayó Kompany.

Por otra parte, Sport Bild también informa de que Musiala lleva varios meses siendo acompañado por una cámara fuera de los terrenos de juego. De ello saldrá, por tanto, un documental sobre el mago del balón, aunque la información no ofrece más detalles sobre la plataforma o la fecha de estreno.