Un comportamiento que nunca había visto antes... La estrella francesa arremete contra sus compañeros

El centrocampista francés Adrien Rabiot criticó a sus compañeros tras la goleada sufrida ante Inglaterra.

Francia perdió 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial, disputado la madrugada de este domingo.

Titular ante los ingleses, el centrocampista criticó la actitud de sus compañeros, especialmente en la primera parte, cuando Francia perdía 0-4, y declaró: «Tuvimos un comienzo vergonzoso. Vi comportamientos que nunca antes había visto».

Y añadió, según recoge el diario «Marca»: «Es decepcionante, porque era el último partido para dejar una buena impresión en este torneo».

Y añadió: «La derrota ante España nos decepcionó, pero debíamos terminar el trabajo y no rendirnos así».

Sobre el descanso, Rabiot admitió: «Hablamos y acordamos mostrar orgullo; en la segunda parte mejoramos, porque la actitud de la primera fue inaceptable».

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