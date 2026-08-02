Un competidor español amenaza el fichaje de Ounahi por el Barcelona

El marroquí Azzedine Ounahi ha vuelto a los planes del Barcelona, ante la posible baja de varios meses de Frenkie de Jong por lesión, además de la eventual salida de Marc Casadó durante el actual mercado de fichajes.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona está estudiando todos los escenarios, ya que el club dispone de una lista de jugadores candidatos a incorporarse al Barça en distintas posiciones, previendo cualquier imprevisto.

La lesión de Frenkie de Jong, que podría dejarlo fuera de los terrenos de juego durante varios meses, podría llevar al Barcelona a buscar en el Spotify Camp Nou una operación de bajo coste en el puesto de centrocampista.

Asimismo, la posible salida de Marc Casadó durante el actual mercado de fichajes aumentaría la necesidad de reforzar la medular.

En consecuencia, Azzedine Ounahi, de 26 años, podría entrar en el radar de intereses del Barcelona.

El club catalán estudia la posibilidad de fichar al jugador, sobre todo porque, tras el descenso del Girona, el centrocampista marroquí podría marcharse por un precio cercano a los 10 millones de euros, un coste que el Barcelona puede asumir, especialmente si el club tiene la intención de vender a Casadó por 40 millones de euros.

La directiva del Barcelona se enfrenta a una fuerte competencia por parte de otros clubes que han mostrado un interés decisivo por el jugador, encabezados por el Real Betis, dispuesto a pagar una cantidad importante para cerrar la operación.

El exjugador del Olympique de Marsella busca resolver su futuro rápidamente, lo que convierte la próxima semana en decisiva para determinar su próximo destino.

El nombre de Ounahi estuvo vinculado al club catalán a finales de 2022 y principios de 2023, tras la gran actuación que ofreció con la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar.