Mauricio Pochettino tuvo un comienzo desastroso como entrenador del Manchester United: su equipo se vino abajo en los primeros minutos de un duelo de gran trascendencia en Anfield. El exentrenador del Tottenham vio cómo sus planes tácticos se desvanecían poco después del inicio del partido contra su acérrimo rival, el Liverpool. La indisciplina defensiva y la eficacia de los locales dejaron al Manchester United ante una situación prácticamente insalvable en los primeros compases de este encuentro de la Premier League.
Desastre para Yoro en el inicio de la era Pochettino
El esperado debut de Pochettino como entrenador del Manchester United se convirtió en una catástrofe deportiva antes de que se cumplieran diez minutos de partido en Anfield. Con la misión de revitalizar a un equipo que había llegado al fin de semana en puestos de descenso, el estratega argentino contempló horrorizado cómo su estructura defensiva se desmoronaba casi de inmediato.
El principal detonante del hundimiento fue el joven defensa Leny Yoro, expulsado apenas siete minutos después del inicio del encuentro. El central, encargado de sostener una zaga en la que Matthijs de Ligt sustituyó a Harry Maguire en el once titular, se vio superado por la velocidad del ataque del Liverpool.
El árbitro Samuel Barrott apenas tuvo otra opción que mostrarle la tarjeta roja directa después de que Yoro derribara al delantero del Liverpool Alexander Isak. El atacante sueco había irrumpido por el centro de la defensa del United y se dirigía hacia la portería cuando el defensa lo alcanzó justo fuera del área. Tras una breve revisión del VAR, se mantuvo la decisión y el Manchester United quedó condenado a jugar más de 80 minutos con diez hombres.
El Liverpool aprovecha la superioridad numérica
Las consecuencias de la expulsión se notaron de inmediato: el Liverpool aprovechó al máximo la falta resultante. Dominik Szoboszlai se encargó del lanzamiento y batió con precisión al portero del United, Senne Lammens, para abrir el marcador.
El ambiente en Anfield alcanzó su punto álgido cuando los hombres de Andoni Iraola vieron la oportunidad de hacer daño a un rival en inferioridad numérica. Pochettino, nombrado sucesor de Michael Carrick apenas una semana antes, tuvo que contemplar desde el área técnica cómo a su equipo le costaba adaptarse a la desventaja numérica.
La situación empeoró aún más para los visitantes en el minuto 13, cuando Florian Wirtz duplicó la ventaja del Liverpool. El internacional alemán, que ha destacado desde su llegada a Merseyside, encontró espacio para marcar y dejó al United dos goles por detrás cuando aún quedaba casi todo el partido por disputar.
El Manchester United sigue buscando una identidad táctica
El Manchester United llegó al encuentro con una racha de ocho partidos sin ganar, y lo ocurrido en los primeros minutos en Anfield no hizo más que agravar la creciente sensación de crisis que rodea al club. Con diez hombres, el United se vio obligado a dar entrada al central Harry Maguire por el extremo Bryan Mbeumo para intentar reforzar su defensa.
Mientras el Liverpool seguía marcando el ritmo, Pochettino tuvo que soportar un debut que querrá olvidar. La temprana expulsión de Yoro eclipsó los principios tácticos que el argentino esperaba implantar durante su primera semana al frente del equipo.
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Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
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