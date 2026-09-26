El inicio de Kylian Mbappé con Zinedine Zidane no fue del todo perfecto, pese a que marcó el gol de la victoria en el primer partido del nuevo entrenador al frente de la selección francesa. Y es que el capitán francés se encontró en la posición de extremo izquierdo, un rol en el que no pareció sentirse cómodo.

Mbappé ofreció una actuación influyente ante Turquía y anotó el único gol que le dio a Francia la victoria por 1-0, antes de abandonar el terreno de juego tras sentir molestias en su rodilla izquierda. Y pese a su contribución directa en la consecución del triunfo, su ubicación en el extremo izquierdo generó cierta frustración en el delantero del Real Madrid, según el portal francés "Foot Mercato".

Esta decisión llega en medio de una clara diferencia entre el rol que Mbappé desempeña actualmente en el Real Madrid, donde ha pasado a moverse más por las zonas centrales, y el planteamiento ofensivo de Zidane con la selección francesa.

El nuevo entrenador quiere conceder a sus jugadores un mayor margen de libertad dentro del campo, algo que confirmó Esteban Lepoul tras el encuentro, al explicar que Zidane otorga a los jugadores una mayor responsabilidad y les da más libertad para tomar decisiones.









Y si bien Mbappé fue una de las principales claves del triunfo de Francia en el arranque de la era Zidane, su nueva posición podría convertirse en uno de los principales asuntos tácticos a los que se enfrentará el entrenador durante los próximos parones, especialmente si el capitán de los Bleus continúa mostrando su incomodidad para jugar en el extremo izquierdo.

Y ante la ausencia temporal de Mbappé por lesión, Zidane tendrá la oportunidad de probar otras soluciones ofensivas, pero la pregunta seguirá presente: ¿continuará el entrenador confiando en su capitán en el extremo izquierdo, o reformulará sus funciones ofensivas para adaptarlas a su posición preferida?