Un comentarista de ESPN y Ziggo Sport pasa de repente a ocupar el cargo de jefe de prensa de Curazao

Según Voetbal International, Vincent Schildkamp será el nuevo jefe de prensa de Curazao, reemplazando a Kees Jansma.

La semana pasada, Jansma renunció sorpresivamente tras discrepar con la gestión de la salida de Fred Rutten.

Schildkamp, comentarista de ESPN, ya cuenta con el permiso de la cadena para asumir el cargo.

Además, Schildkamp trabaja como reportero en Ziggo Sport durante las noches de Champions League y Europa League.

En la fase de grupos del Mundial, Curaçao se medirá a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.



