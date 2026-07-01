Un comentario mordaz... Roy Keane sobre la estrella de Inglaterra: «¿Por qué ha venido al Mundial?»

Roy Keane, exjugador del Manchester United, duda de la preparación física de Bukayo Saka para el Mundial 2026 y cree que no está en su mejor forma.

Antes del partido contra la República Democrática del Congo en la ronda de 32, Keane dijo en el pódcast «Stick to Football»: «No parece estar en plena forma. ¿Tiene confianza en sí mismo físicamente? Si está sufriendo todos estos problemas y, si miramos el panorama general, ¿por qué está aquí?».

Y añadió: «Debería estar descansando. Cuando sabes que no estás al 100 %, dejas de plantar cara a los defensas y de jugar como sabes».

Gary Neville coincidió: «No parece estar nada bien. Es preocupante que tu extremo derecho titular necesite descansar y salir desde el banquillo».

Y añadió: «Me preocupa mucho que se encuentre en esta situación. Wayne Rooney llegó a un torneo sin estar en su mejor forma, y David Beckham llegó a un torneo sin estar en su mejor forma. No puedes recuperar la forma física en un Mundial, esto no es una pretemporada».

Y añadió: «Creo de verdad que será suplente y se verá obligado a salir desde el banquillo».

Saka solo fue titular en un partido con Inglaterra en el Mundial de 2026 y dio una asistencia en la victoria 2-0 sobre Panamá.

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