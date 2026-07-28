Un «comentario en tono de broma» como origen: Ilkay Gündogan revela el interesante plan de Pep Guardiola

«Sigo teniendo una relación muy estrecha con Núremberg, porque el club, por supuesto, sigue significando mucho para mí. Le estoy muy agradecido al club y a la ciudad. Naturalmente, puedo imaginarme regresar algún día, en el papel que sea», dijo Gündogan en una entrevista con Sky. «Ya sea uno o dos años como jugador o como directivo, entrenador. Todo eso puede ser posible».









Al mismo tiempo, el centrocampista de 35 años admitió: «Si soy completamente sincero, no es que me entusiasme especialmente volver a jugar en la 2. Bundesliga, aunque es una liga muy exigente. Le tengo un gran respeto a esta liga. Pero también hay que ver en qué punto estoy ahora mismo. Estoy en un club que juega la Champions League y me siento muy, muy cómodo a este nivel».

Gündogan dio en su día en Núremberg el salto al fútbol profesional, antes de marcharse en 2011, con 20 años, al Borussia Dortmund. Después de años exitosos en el Manchester City y un intermedio en el FC Barcelona, se marchó al Galatasaray en 2025. Mientras tanto, el Núremberg lleva muchos años atrapado en la segunda categoría.

Ilkay Gündogan revela un plan especial de Pep Guardiola

Hasta la fecha, Gündogan ha firmado dos goles y cinco asistencias en 38 partidos oficiales con el gran club turco. Su contrato sigue vigente hasta 2027. «Ahora mismo no quiero planificar más allá de este año», afirmó Gündogan. «A día de hoy me gustaría seguir, también en el Gala, porque aquí me siento muy a gusto».

Sin embargo, pronto podría abrirse para Gündogan otra opción interesante: según reveló, su técnico de muchos años, Pep Guardiola, lo está considerando como posible asistente. El año pasado, Guardiola dejó caer al respecto «un comentario en tono distendido»: «Dijo que todavía debía jugar unos años más y que después, en algún momento, sería su segundo entrenador, pero ahora, como todavía no tiene trabajo, habrá que esperar».

Recientemente se había vinculado a Guardiola con el cargo de seleccionador de Italia, pero el traspaso se frustró. «Al final también es bueno para mí, así no tengo que tomar todavía esa decisión», opinó Gündogan, que ya ha obtenido su licencia B de entrenador. En líneas generales, un futuro como asistente de Guardiola «es una variante que me puedo imaginar muy bien».