Un código numérico y una cerradura abierta... Pedri cumple su enigmática promesa

Tras la clasificación de España para la final del Mundial 2026, Pedri no usó muchas palabras: simplemente recuperó el mensaje que había enviado a la afición tras perder la final de la Liga de Naciones contra Portugal hace más de un año.

Entonces, la estrella del Barcelona publicó fotos del encuentro, entre ellas una en la que los jugadores españoles aparecían en círculo sobre el césped, y añadió un número: 190726. Un mensaje que, a simple vista, pareció enigmático para muchos.



El número aludía al 19 de julio de 2026, fecha de la final del Mundial, como promesa de volver para disputarla.

Más de un año después, España cumplió al ganar 2-0 a Francia en semis.

Tras la victoria, el centrocampista publicó en Instagram una serie de fotos del triunfo, con celebraciones en el vestuario y una imagen suya festejando, y esta vez escribió: 190726 🔓



Pedri añadió el símbolo del candado abierto, señalando que la fecha, antes cerrada tras la final de la Liga de Naciones, ahora está abierta tras el pase a la final.

Ahora solo les quedan 90 minutos para cumplir la promesa que hicieron hace más de un año, cuando escribieron solo la fecha de la final, sin explicación, antes de que esa fecha se convirtiera en realidad sobre el terreno de juego.

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